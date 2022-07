Chi è Liberato: identità del cantante Gennaro Nocerino dalla Siae FOTO

Scoperta l’identità di Liberato: dopo anni, il misterioso rapper napoletano ha finalmente un nome (e un volto). Ecco chi è davvero Liberato.

Cinque anni di musica e grandi successi, ma senza avere un nome o un volto: Liberato è uno dei rapper di maggiori fortuna in Italia dal 2017 a oggi, grazie al suo stile che mescola hip-hop e tradizione neomelodica napoletana. Con un pizzico di mistero, perché l’identitàdel cantante è sempre rimasta segreta, così come la sua faccia, che gli ha permesso di crearsi un alone accattivante e di grande impatto sul pubblico.

Una carriera all’insegna dell’anonimato, rispettato sia durante le sue rarissime interviste, concesse sempre via mail, sia durante i vari concerti, a cui si presentava incapucciato e accompagnato da vari sosia, per non essere riconoscibile neppure da sqguardi indiscreti dietro le quinte.

Un’operazione commerciale incredibile, accompagnata dal grande successo critico di due album – chiamati appunto Liberato e Liberato II – oltre che dalla colonna sonora del film Ultras, diretto da Francesco Lettieri, autore anche dei videoclip del cantante campano.

Un’anonimato difeso fino a ora, quando dopo anni di ricerche, ipotesi e illazioni, la vera identità di Liberato sembrerebbe essere stata finalmente scoperta.

Chi è davvero Liberato: le foto

Tante idee, alcune anche molto suggestive si sono rincorse negli anni sulla vera identità di Liberato, compresa quella che fosse in realtà un detenuto che poteva comunicare solo a distanza e fare concerti unicamente nei periodi di libertà vigilata.

Ma nessuna di tutte queste era vera: Liberato sarebbe in realtà Gennaro Nocerino, cantante e produttore musicale napoletano. I due erano già stati accostati in passato da alcuni fan, che avevano messo a confronto voce e movenze sul palco dei due artisti, ma più di recente un altro appassionato è riuscito a trovare una prova ancora più consistente.

Secondo quando riportato dal sito The Pipol, Liberato sarebbe Gennaro Nocerino e la conferma arriverebbe addirittura dalla SIAE: un fan avrebbe infatti compiuto una lunga e attenta ricerca tra i credits delle canzoni del misterioso rapper napoletano, notando la ricorrenza del nome di Nocerino. Questo andrebbe quindi ad avallare i precedenti indizi che collegavano i due musicisti.

Ovviamente, per adesso questa teoria non ha avuto nessuna conferma ufficiale, ma sta circolando molto rapidamente sul web: Liberato è stato davvero smascherato?