Scaletta Harry Styles concerto Torino: scaletta e sorprese

Scaletta Harry Styles concerto Torino: il programma del secondo show italiano del cantante, tra le canzoni in scaletta e tante sorprese.

Dopo lo straordinario show di Bologna, Harry Styles è pronto a concedere il bis ai suoi fan italiani. Martedì 26 luglio il cantante di As it was sarà di scena al Pala Alpitour di Torino, per il secondo appuntamento in Italia con il suo Love On Tour, la tournée mondiale che lo vede protagonista dalla seconda parte del 2021, con le prime tappe in America prima dello sbarco in Europa. Lunedì 25 luglio dunque è andato in scena il concerto alla Unipol Arena di Bologna e ora tocca a Torino.

Si preannuncia un grandissimo show, nella sua prima data italiana Harry Styles ha saputo stupire e conquistare il pubblico, regalando momenti magici come la cover di Se telefonando, lo storico brano di Mina con cui l’artista ha voluto omaggiare l’Italia. Tante sorprese sono previste, quindi, anche per la data di Torino.

Scaletta Harry Styles concerto Torino

Al centro della scaletta del concerto torinese ci sarà senza ombra di dubbio l’ultimo album dell’ex cantante degli One Direction, Harry’s House. Molti brani dunque provenienti dal suo ultimo lavoro, ma anche successi del passato, con l’aggiunta di una sorpresa per il pubblico italiano. Prima dell’uscita di Harry’s House, il cantante di Music for a sushi restaurant ha compiuto un viaggio on the road proprio in Italia, sviluppando col nostro paese un rapporto profondo. Ha dunque cominciato a imparare l’italiano e durante il concerto di Bologna si è esibito nella cover di Se telefonando di Mina. Probabile, dunque, che anche a Torino ci sarà una sorpresa del genere, da capire se il brano sarà lo stesso o cambierà.

Al netto dunque di eventuali variazioni o aggiunte, questa dovrebbe essere la scaletta del concerto di Harry Styles a Torino:

Music For a Sushi Restaurant

Golden

Adore You

Daylight

Cinema

Keep Driving

Matilda

Boyfriends

Satellite

Lights Up

Canyon Moon

TPWK

What Makes You Beautiful

Late Night Talking

Love Of My Life

Sign Of The Times

Watermelon Sugar

(Medicine)

As It Was

Kiwi

Harry Styles concerto Torino: quando aprono i cancelli e quando finisce

L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:00, ma si potrà cominciare ad accedere a partire dalle ore 18:00. Circa una mezz’ora prima, però, potrà entrare chi è munito di accesso prioritario, tramite l’Early Entry Package.

Dopo di che, alle ore 20:00 sarà il turno della band britannica dei Wolf Alice, che come a Bologna aprirà il concerto di Harry Styles, che sarà sul palco alle ore 21:00 circa. Il concerto dovrebbe avere una durata di quasi tre ore, terminando dunque intorno alla mezzanotte.