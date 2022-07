Paul Sorvino chi era Beniamino attore de L’onore e Rispetto morto oggi

Paul Sorvino chi era l’attore che ha interpretato il personaggio di Beniamo nella fiction L’onore e il rispetto, morto quest’oggi.

Lutto nel mondo del cinema: si è spento Paul Sorvino, attore italo-americano di 83 anni, famoso per aver interpretato il ruolo del boss Paulie di Brooklyn nel capolavoro di Martin Scorsese Quei bravi ragazzi. In Italia, Sorvino era noto anche per aver interpretato Beniamino nella fiction di Canale 5 L’Onore e il rispetto. D’Altronde, il boss del film di Scorsese era nato a New York, ma da una famiglia di origini italiane, col padre Ford originario di Napoli e la madre Angela di Campobasso.

L’attore è venuto a mancare a 83 anni, la morte è sopraggiunta per cause naturali, a cui probabilmente però ha concorso anche il diabete di tipo 2 di cui soffriva Paul Sorvino. La notizia del decesso è stata data dalla moglie Dee Dee, che ha espresso il suo cordoglio e quello dei figli, un dolore a cui si è unito l’intero mondo del cinema.

Chi era Paul Sorvino

Nato a New York nel 1939, da giovane Paul Sorvino si è dedicato alla musica, studiando all’American Musical and Dramatic Academy e coltivando il sogno di diventare un cantante lirico. A causa di una grave forma di asma dovette però rinunciare a questo sogno e dunque decise di dedicarsi alla recitazione, iniziando a ottenere un discreto successo a Broadway.

Dagli anni ’70 iniziò a comparire con frequenza al cinema, ma il grande successo arriva nel 1990, con la partecipazione al cult di Martin Scorsese Quei bravi ragazzi. Da lì in poi fu protagonista di diversi film e serie tv, tra cui Law&Order e Perry Mason, inoltre Sorvino ha lavorato anche nella patria dei suoi genitori, l’Italia, prendendo parte nel 2006 allo show televisivo Non facciamoci prendere dal panico su Rai 1 e alla fiction L’onore e il rispetto su Canale 5, dove molti fan lo ricordano per il ruolo di Beniamino.

Per ciò che riguarda la sua vita privata, Paul Sorvino è stato sposato per più di venti anni, dal 1966 al 1988 con la terapista Lorraine Davis, con cui ha anche avuto i suoi tre figli: Mira e Michael, che hanno deciso di seguire la strada del padre e fanno gli attori, e Amanda. Dopo il divorzio con Lorraine, l’attore di Quei bravi ragazzi si è risposato per ben due volte: prima con Vanessa Arico, da cui divorziò nel 1996, poi con Dee Dee Benkie, con cui era sposato dal 2014 e con cui ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita.