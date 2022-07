Scaletta Claudio Baglioni Arena di Verona 2022 il programma dello show e le canzoni che verranno portate in scena

Claudio Baglioni sbarca all’Arena di Verona, una delle location più incantevoli d’Italia, per l’ultima tappa del suo Dodici note, Tutti su, tour che ha avuto luogo in altre due location speciali come le Terme di Caracalla di Roma e il Teatro Greco di Siracusa. Per il cantante di Avrai arriva dunque il momento del gran finale, con un grandissimo show che vedrà la presenza di oltre 120 artisti sul palco, tra musicisti, coristi e performer.

Un concerto unico, per cui sono rimasti ormai solo pochissimi biglietti. Previsto dunque un grande bagno di folla per Claudio Baglioni, che sul palco sarà accompagnato dall’Orchestra Italiana del Cinema e dal Coro Giuseppe Verdi.

Scaletta Claudio Baglioni Arena di Verona 2022

Durante il concerto l’artista romano porterà in scena larga parte del suo impressionante patrimonio discografico. Tantissimi brani di assoluto successo, pezzi iconici della musica italiana come Questo piccolo grande amore, Mille giorni di me e di te e Strada facendo.

Stando ai precedenti concerti del tour, questa dovrebbe essere la scaletta dello show all’Arena di Verona:

Io sono qui

Dodici note

Acqua dalla luna

Dagli il via

Un nuovo giorno o un giorno nuovo

Gli anni più belli

Un po’ di più

Amori in corso

Come ti dirò

Io non sono lì

Quante volte

Mal d’amore

E adesso la pubblicità

Io me ne andrei

Con tutto l’amore che posso

Quanto ti voglio

Fammi andar via

W l’Inghilterra

Poster

Uomini persi

Ninna nanna nanna ninna

Buona fortuna

Noi no

Questo piccolo grande amore

Amore bello

E tu…

Sabato pomeriggio

Uomo di varie età

Strada facendo

Avrai

Mille giorni di te e di me

Via

La vita è adesso

Claudio Baglioni all’Arena di Verona: gli orari del concerto

L’inizio del concerto è previsto per le ore 21, con i cancelli che apriranno qualche ora prima rispetto all’inizio dello show. Per ciò che riguarda la durata, invece, il concerto presenta una scaletta molto ricca e ampia e probabilmente terminerà intorno a mezzanotte.

Tantissima attesa dunque per l’atto conclusivo dello spettacolare tour di Claudio Baglioni, che ha avuto vita in alcuni dei più incantevoli e suggestivi luoghi d’Italia e ora si conclude in uno dei veri e propri templi della musica italiana.