Chi è Nicholas Orsus Brischetto, il giovane ragazzo morto in un incidente sul GRA, al cui funerale c’erano auto di lusso, campagne e musica neomelodica?

Non capita a tutti di ricevere un funerale in grande stile come quello che Nicholas Orsus Brischetto, il cui caso sta facendo discutere sui social: champagne, un murales, un cantante neomelodico e soprattutto una parata di auto di lusso, portate lì dagli amici del giovane defunto per dargli l’ultimo saluto.

Funerale rumoroso ma da tradizione, per quello che era evidentemente un grande appassionato dei motori. Spieghiamo allora chi era Nicholas Orsus Brischetto.

Chi era Nicholas Orsus Brischetto

Ora si sta parlando molto di lui per il funerale che gli è stato dedicato, decisamente sui generis, ma Nicholas Orsus Brischetto era, nonostante la giovane età, una star su Tik Tok già da qualche tempo. 21 anni, era solito postare sul popolare social network i video dei suoi “drift”, le acrobazione e le corse in auto ad alta velocità.

E su Tik Tok sono finiti anche i suoi ultimi istanti di vita: la notte del 18 luglio scorso, mentre si schiantava a 300 all’ora al volonte di un’Audi R8 coupé all’altezza del chilometro 37 e 500 del Grande Raccodo Anulare, accanto a lui c’erano un’amico e una ragazza, e il primo ha ripreso tutta la scena. Lo schianto è stato fatale per il guidatore, mentre i due passeggeri hanno solo riportato delle ferite non gravi.

Così, qualche giorno dopo la zona di Vecchia Ponte di Nona, nella periferia est di Roma, è divenuta il teatro di un funerale decisamente sopra le righe. Già nella notte tra il 25 e il 26 luglio i suoi amici hanno deciso di rendergli omaggiato con sommate e rombi di motore che si sono uditi in tutto il quartiere. Poche ore dopo, presso la basilica di San Lorenzo fuori le Mura, anche i funerali veri e propri, con un gran folla di persone e ovviamente automobili: tutto ripreso coi cellulari e messo su Tik Tok, così come il concerto di un noto cantante neomelodico napoletano in zona Villa Adriana di Tivoli.

Del caso ha parlato su Instagram anche il celebre rapper Sferaebbasta, dato che mentre è morto Nicholas Orsus Brischetto stava ascoltando una sua canzone, M’ Manc: “Dopo la tragedia successa a Roma ci tengo a fare un appello a tutti i miei followers. Non mettevi alla guida se avete bevuto o se non siete in grado di guidare. Siamo tutti giovani e ci vogliamo tutti divertire. A tutti piacciono le feste, le serate e le belle macchine, però per favore usate sempre la testa: la vita è solo una e non ha prezzo”.