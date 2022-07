Tim Summer Hits scaletta stasera 28 luglio Rimini i cantanti

Per la quinta puntata, Tim Summer Hits torna a Rimini per regalare un nuovo show al pubblico presente in Piazzale Fellini e a casa: scaletta e cantanti che si esibiscono stasera 28 luglio

Il Tim Summer Hits continua ad animare l’estate 2022 e per la quinta puntata in onda stasera 28 luglio torna a Rimini, sempre a Piazzale Fellini per un’altra serata all’insegna della musica italiana ed internazionale. L’evento è presentato come sempre da Stefano De Martino e Andrea Delogu con le incursioni di Saverio Raimondo. Per il conduttore sarà l’occasione per ritrovare Alex e LDA, talenti uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e che fino a qualche mese sono stati giudicati proprio dal compagno di Belen. Spazio anche alla musica internazionale con Bob Sinclair e Nyv e grande attesa per Matteo Bocelli, Rocco Hunt e Clementino. Proprio gli ultimi due potrebbero sorprendere Piazzale Fellini con un duetto date le numerose collaborazioni negli ultimi anni. Non potevano mancare Ana Mena e Rkomi con le loro hit estive così come la coppia inedita Franco 126 e Loredana Bertè che porteranno sul palco la nuova canzone Mare Malinconia.

Tim Summer Hits scaletta stasera 28 luglio

La scaletta di stasera 28 luglio di Tim Summer Hits è ricca di sorprese e grandi artisti che tornano ad esibirsi dal vivo dopo tempo. Si tratta del secondo appuntamento a Rimini presso Piazzale Fellini che ospita la rassegna insieme a Roma e Portopiccolo per uno show itinerante che ha conquistato l’estate 2022. I cantanti che si esibiranno sono:

Valerio Lundini e I Vazzanikki

Clementino

Rocco Hunt

Willie Peyote

Emis Killa

Il Tre

Rkomi

Franco 126 e Loredana Bertè

Rovere e Chiamamifaro

Bob Sinclar e Nyv

Gabry Ponte e Lum!x

Nina Zilli

Giusy Ferreri

Silvia Salemi

Ana Mena

Francesca Michielin

Alex

LDA

Francesco Renga

Federico Rossi

Matteo Bocelli

Olly

Priestess

Tra i cantanti presenti a Tim Summer Hits anch Lumix, partecipante all’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza dell’Austria. Il dj, all’anagrafe Luca Michlmayr, è salito sul palco della kermesse europea con la canzone Halo in collaborazione con Pia Maria. Al Tim Summer Hits di stasera 28 luglio invece sarà in compagnia di Gabry Ponte.