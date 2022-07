Figlio segreto di Pippo Baudo: chi è Alessandro e chi è sua madre

Il figlio segreto di Pippo Baudo è Alessandro nato da una storia con Mirella Adinolfi, all’epoca sposata con un dirigente RAI

Ormai è noto a tutti: Alessandro Baudo, 60 anni di età, è il figlio segreto di Pippo Baudo che poi tanto nascosto non lo è più. Si è scoperto che lo storico conduttore ultraottantenne aveva un altro figlio oltre a Tiziana nel 2000 ma la notizia continua a fare scalpore perché di recente Alessandro ha lasciato l’Australia per trasferirsi in Italia e stare accanto a suo papà molto anziano. Un bel gesto che ha colpito tutti i lettori di DiPiù che hanno potuto apprezzare la toccante lettera che il figlio segreto ha scritto dedicandola a suo padre che è riuscito a vivere solo da quando aveva compiuto 30 anni e che non ha potuto seguirlo a dovere a causa della relazione extraconiugale con la donna che lo ha generato.

Alessandro Baudo come ha scoperto di essere figlio segreto di Pippo

La madre di Alessandro Baudo è Mirella Adinolfi all’epoca della storia con Pippo sposata con il noto dirigente RAI Tullio Formosa. Una storia strappalacrime quella raccontata dal figlio segreto di Pippo Baudo a Di Più riguardo a come ha scoperto l’identità del suo vero padre. Il conduttore conobbe quella che sarebbe diventata il suo grande amore, Mirella, negli anni Sessanta. La donna era da anni in crisi con suo marito ma la legge del Belpaese non aveva ancora legalizzato il divorzio come tale e quindi risultava sposata con il noto dirigente RAI. A distanza ma sempre presente da quando nacque Alessandro, Pippo lo vedeva con frequenza facendosi chiamare zio e non rivelando mai di essere il suo padre segreto nel rispetto della madre e di Tullio Formosa.

Il dirigente RAI si ammalò e consapevole di morire di lì a poco, nel 2000 quando Alessandro aveva 30 anni, si liberò di questo peso sulla coscienza e gli fece rivelare da sua madre Mirella che era il figlio segreto di Pippo Baudo. Finalmente, senza nessuna necessità di guerre per riconoscimenti e obbligo del test del DNA che fu fatto solo per prassi, il riconoscimento avvenne venti anni fa e così pur vivendo in Australia fino al trasferimento in Italia avvenuto oggi è stato sempre accanto a suo padre.

Alessandro Baudo chi è

Alessandro Baudo nasce a Roma nel 1962 e vive un’infanzia e un’adolescenza tranquilla accanto a quello che credeva suo padre, Tullio Formosa, e a sua madre Mirella Adinolfi. Quando aveva sei anni, mentre il dirigente RAI si era trasferito in Canada per impegni professionali, vedeva sporadicamente il conduttore solo come zio. Dopo gli studi scolastici e musicali che lo hanno sempre appassionato, Alessandro si trasferì in Australia. Oggi Alessandro Baudo di lavoro fa il musicista. Sul suo profilo Instagram condivide spesso scatti legati alla sua professione, anche di speaker radiofonico.

Attualmente vive a Terni dove ha preso casa a marzo 2022, città scelta perché la stessa del suo agente e perché ricca di bellezze naturalistiche. Nella sua carriera ha pubblicato otto dischi e l’ultimo tour sarà in giro per Calabria. A breve, a settembre, il figlio segreto di Pippo Baudo racconterà tutta la sua storia e la sua vita privata nella sua autobiografia.

Mirella Adinolfi chi è la mamma di Alessandro Baudo: che fa oggi

Mirella Adinolfi oggi ha 92 anni di età e vive lontano dalla luce dei riflettori. Giovanissima si sposa con Tullio Formosa vivendo come era all’epoca accanto ad un uomo di potere come un dirigente RAI ma senza cavalcare il gossip essendo molto riservata sulla sua vita privata. Conosce Pippo Baudo quando aveva 25 anni e l’uomo era da poco giunto da Catania a Roma per sfondare nel mondo dello spettacolo. Una storia d’amore intensa e passionale, non un’avventura, che si è concretizzata nel concepimento di Alessandro conosciuto come figlio segreto del conduttore.

All’epoca però un figlio fuori dal matrimonio, anche se in crisi, era ritenuto adulterio, un reato, e quindi si preferì non rivelare che Pippo era il padre di Alessandro. L’amore è continuato in silenzio fino a quando Mirella decise di tornare con il marito da cui ebbe un altro figlio. Anche Pippo Baudo ha avuto un’altra figlia, Tiziana, oggi sua manager e che ha 52 anni di età, avuta da Angela Lippi, sua prima moglie. Oggi Alessandro e Pippo sono in ottimi rapporto e il conduttore dice di lui che è affettuosissimo.