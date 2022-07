Giorgia Soleri fisico senza costume per nudismo a Minorca FOTO

Giorgia Soleri nelle sue storie Instagram ha raccontato la sua vacanza a Minorca postando una foto all’insegna del nudismo

Che Giorgia Soleri sia anticonformista si sa e non è certo una foto nuda, con lo splendido fisico in mostra, postata su Instagram a stupirci. Nota anche è la battaglia dell’influencer contro il maschilismo, tanto quanto la lotta per l’approvazione della proposta di legge per tener conto nei i livelli essenziali di assistenza sanitaria la sua malattia, la vulvodinia. Questa volta la penna de “La Signorina Nessuno” ha sollevato un nuovo tema caro alle donne, la libertà di poter sfoggiare un topless al mare senza doversi vergognare e difendersi da sguardi indiscreti. Giorgia Soleri nei giorni scorsi ha trascorso qualche giorno di vacanza a Minorca con una sua amica e ha deciso nelle sue storie Instagram di fare una sorta di vlog, di raccontare il periodo di relax vissuto all’arcipelago delle Baleari. Come Ibiza e Formentera anche quest’isola è nota per la sua vegetazione lussureggiante e il suo mare cristallino.

A Minorca è anche possibile praticare il nudismo e la testimonial della birra Messina ha voluto parlarne con uno scatto eloquente. Giorgia Soleri ha postato una foto completamente nuda coperta con delle emoticon. L’influencer ha un super fisico bello da mostrare, senza dubbio, ma l’importanza della storia Instagram in cui appare senza veli è un’altra. Il nudismo e il naturismo, ovvero la possibilità di stare al mare nudi, è possibile a Minorca e in tutte le Baleari. Giorgia Soleri, nella didascalia della foto senza costume al centro dell’articolo, ha raccontato che era in una caletta a pochi passi da casa, non la vedeva nessuno, c’erano anche degli scogli a coprirla e quindi è stata nuda. Sono arrivati dei messaggi in direct all’influencer di ragazze che come lei praticano il topless e che in Italia si sentono a disagio rispetto ad altre parti d’Europa, come Spagna e Portogallo, dove sono libere di poter stare senza il pezzo di sopra del costume senza sguardi indiscreti e commenti inopportuni.

Una bella possibilità quella data dalla foto su Instagram di Giorgia Soleri nuda al mare con il fisico in tutto il suo splendore, la possibilità di poter sollevare un tema sopito da tempo. La poetessa de “La signorina Nessuno” è da tempo al centro del dibattito sulla questione peli. Ha deciso di non toglierli più da gambe, ascelle, zona baffetti e sopracciglia perché ogni donna deve sentirsi libera di depilarsi sono se ne sente l’esigenza e non perché è costretta dal sistema, di stampo patriarcale, che vuole sempre la femmina perfetta, in ordine, preparata, impeccabile. Giorgia Soleri è stata in vacanza a Minorca senza il fidanzato Damiano David anche perché impegnato con il tour dei Maneskin 2022. Solo per citare alcune date dei concerti della band, il 21 luglio al Diversity Festival di Valencia, due giorno dopo ad Istanbul, a fine mese a Chicago, va da se che il frontman non poteva essere con la sua fidanzata.