Chi è Manuela Moreno conduttrice del Tg2 Post

Chi è Manuela Moreno, la giornalista conduttrice del Tg2 Post? Il suo volto è molto noto ma ecco cosa non sapete di lei.

Nata a Roma l’11 luglio 1966, Manuela Moreno è la conduttrice del Tg2 Post e anche una delle giornaliste Rai più seguite e note. Alta 172 cm, ha compiuto 56 anni e su Instagram vanta più di 70mila follower. Questa è giusto una descrizione generale. Di seguito trovate tutto sulla sua vita privata e lavorativa.

Chi è Manuela Moreno

Appassionata fin da giovanissima di pattinaggio, Manuela Romano si iscrive all’Istituto Superiore di Educazione Fisica. Il suo sogno era quello di diventare insegnante di ginnastica. La vita ha però preso un altro corso. A causa di un grave infortunio ha infatti dovuto mirare ad altro. Si è così fortemente interessata al mondo del giornalismo. Ha lavorando per diverse emittenti a Roma, fino ad approdare in casa Rai nell’ormai lontano 1992. Ha preso parte alla redazione del Tg1 e in seguito a quella del Tg2, così come Puntoit e Tg2 Salute. Grande serietà e competenza, che le garantiscono un posto nel cuore del pubblico, che continua ad apprezzarla enormemente.

Manuela Moreno lavoro

Dopo la gavetta e l’approdo in Rai, ha fatto parte della redazione del Tg1 per ben 10 anni. Nel 2002 è passata a Rai 2, ricoprendo l’incarico di vice-caporedattrice della redazione esteri. Contemporaneamente ha collaborato con la redazione Cultura e Spettacolo. Ha condotto questa rubrica, così come Puntoit e quella Salute.

È stata inviata estera per diversi eventi di grande rilevanza. Negli USA ha seguito l’attentato alla Maratona di Boston, l’elezione del sindaco di new York, la campagna elettorale di Donalt Trump e la questione migranti ai confini di Canada e Messico.

In Francia è stata la referente per l’attentato al Bataclan e alla redazione di Charlie Hebdo. Ha seguito l’attentato al mercatino di Natale di Berlino e il tentato golpe in Turchia, così come gli attentati di Nizza e Dacca e l’attacco al London Bridge e a Istanbul del 2017.

Manuela Moreno vita privata

Molto riservata e attenta al rispetto della propria privacy, Manuela Moreno prova a dividere vita privata e lavorativa. Qualche informazione è però trapelata. Ha infatti confessato d’avere una relazione con un uomo. Sconosciuta la sua identità ma sappiamo che è del Nord Italia. Insieme hanno trascorso il lockdown, il che è stata una bella prova per la loro storia.