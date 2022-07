Alessandro Canino che fine ha fatto il cantante di Brutta

Vi ricordate di Alessandro Canino? Scopriamo che fine ha fatto oggi il cantante di Brutta, brano rivelazione del Festival di Sanremo del 1992.

Nei primi anni Novanta è stato uno dei nomi di punta del pop italiano, con ben tre partecipazioni al Festival di Sanremo, anche se quella che più viene ricordata è la prima, quella che lo ha rivelato a tutto il Paese: nel 1992, Alessandro Canino arrivò sesto tra le Novità di Sanremo con il cult Brutta, vincendo poi anche il Telegatto come rivelazione musicale dell’anno.

Un grande successo, ben evidenziato dall’ottavo posto raggiunto nelle classifiche di ascolto in Italia, ma anche dalla fama conquistata all’estero, tanto che Brutta venne anche tradotta in spagnolo, e permise a Canino di fare varie tournée all’estero anche negli anni successivi. Ma poi cos’è successo all’allora 19enne cantante fiorentino? Continuate a leggere per scoprirlo.

Che fine ha fatto oggi Alessandro Canino

Nato a Firenze il 14 settembre 1973, Alessandro Canino ha avuto un gran successo con Brutta, arrivando a pubblicare un album completo subito dopo il Festival di Sanremo, chiamato appunto Alessandro Canino. È stato solo il primo di una lunga serie, però: attualmente, il cantante toscano vanta sette album di studio, con l’ultimo – Io, pubblicato da ROS Group – è uscito nel 2013.

È tornato a Sanremo nella categoria Big nel 1993, con il brano Tu tu tu tu, e nel 1994, con Crescerai, restando però fuori classifica nella prima occasione, e raggiungendo il quattordicesimo posto in quella successiva. La sua esperienza con il Festival di Sanremo, però, è incredibilmente proseguita in tutt’altro modo, come inviato e commetatore alle edizioni del 1999, 2000 e 2001 per alcune trasmissioni tv dell’Est Europa, dove nel frattempo era divenuto molto popolare.

Negli anni, ha continuato a fare musica e realizzare nuove canzoni, apparendo anche in vari programmi tv in Italia. Nel 2017, è apparso come concorrente al talent show di Canale 5 The Winner Is, condotto da Jerry Scotti, vincendo un premio di 35.000 euro; l’anno successivo è apparso a Ora o Mai Più su Rai 1, condotto da Amadeus, e nel 2019 è stato ospite della Romania all’Eurovision Song Contest, duettando con sua figlia Guya, avuta da matrimonio celebrato nel 1992 con Silvia De Ieso.

Nel maggio 2021 ha iniziato a condurre il programma radiofonico Un giorno da Canino, su Lady Radio.