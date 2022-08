Arisa dimagrita su Instagram senza intimo “tutto Photoshop” confronto FOTO

Arisa su Instagram posta una foto senza veli. “Sono donna a volte anche uomo”. C’è chi inneggia al gender fluid e chi critica “troppo Photoshop”

Arisa ormai da mesi appare visibilmente dimagrita, un prima e dopo frutto di una dieta miracolosa o di pene d’amore è difficile saperlo, ma fatto sta che dopo la vittoria a Ballando con le Stelle la cantante dalla voce soave si è trasformata in una sensualissima provocatrice su Instagram. Del fidanzamento con Vito Coppola, al di la del gossip, non c’è ufficialità, né traccia e la notizia sembra ormai interessare ben poco rispetto al cambio d’immagine della voce di Controvento. Arisa versione sexy si è resa protagonista di foto da urlo, mini abiti con gambe in mostra, fisico postato senza veli, capelli neri prima lunghi e poi cortissimi a corredare outfit audaci. Dunque era nell’aria che la cantante continuasse ad osare fino a dare spettacolo con la sua prorompente bellezza anche in concomitanza della promozione del suo ultimo singolo in spagnolo “Tu mi perdicion”.

Così Arisa nuda è apparsa su Instagram dimagrita e atletica in un reel, con le mani a coprire le parti intime e un pixel sul seno. Nulla di sconvolgente per i fan che l’hanno riempita di complimenti, in particolare donne vip come Elisa D’Ospina ed Ema Stokholma. In molti hanno anche inneggiato al gender fluid della cantante de “La Notte”, per gender fluid si intende il non volersi categorizzarsi in un solo genere come maschile o femminile, detto in parole povere che Arisa è lesbica. La deduzione degli utenti è dovuta all’interpretazione della didascalia del post Instagram “sono una donna ma anche un uomo. Non c’è nulla di sbagliato in me”.

A prescindere da quale sia il significato del post della cantante che ritorna come prof. di Amici, una valanga di critiche al reel senza veli sono arrivate sul Photoshop utilizzato per il breve video. “Arisa dimagrita? Troppo Photoshop. Non male ma Photoshoppata. Avrei preferito che per un messaggio del genere che ti fossi mostrata al naturale…” di questo tenore i commenti dell’ultimo post di Arisa senza veli su Instragram. Se si confrontano una foto in costume rosso della cantante con il reel in questione la differenza c’è, come sembra evidente che il reel sarebbe stato modificato al pc. La cantante di Sincerità è pero sempre in gran forma con un fisico da urlo, pure se avesse utilizzato Photoshop cosa importa?