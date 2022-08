Chiara Ferragni e Fedez prima uscita nuovo tiktok: prima volta e pustole

Chiara Ferragni in un nuovo video su Tiktok “come ho conosciuto Fedez parte 3” scatena una piccante confessione

Se pensavate che come si sono conosciuti Chiara Ferragni e Fedez fosse di domino pubblico e ormai cosa nota vi sbagliate. Sapevate delle vicissitudini e della prima volta dei Ferragnez con tanto di malattia con pustole a mani e piedi del rapper? Scommettiamo di no perché l’influencer in vacanza ad Ibiza con il marito e i figli Leone e Vittoria ha parlato su Tiktok senza peli sulla lingua della sua prima uscita con Federico. Non era mai accaduto finora scatenando involontariamente una confessione piccante e un dettaglio che dimostra quanto alla fine l’amore trionfa sempre se è destino che due persone debbano state insieme. Nel video la “come ho conosciuto Fedez parte 3” finalmente Chiara Ferragni entra nel vivo di cosa è accaduto durante e sopratutto dopo il primo incontro.

Dopo i primi approcci social, durante l’estate non si erano più sentiti e ad ottobre 2016, proprio il giorno in cui l’influencer stava rientrando da Los Angeles a Milano, le è arrivato un messaggio di Federico: “Ferragni mi devi una cena”. Lei ha apprezzato molto l’intraprendenza del rapper è ha accettato. Per evitare i paparazzi, che poi comunque sono riusciti a fotografarli, i futuri Ferragnez hanno deciso di cenare nel ristorante dell’hotel. Una serata dove sono stati bene e c’era tanta intesa con Fedez che scherzando ha lasciato intendere che c’è stato anche qualcosa di più che una splendida chiacchierata.

Continuano a sentirsi e arriva il momento in cui vorrebbero fare citando il rapper “il salto di qualità, ficky ficky”. Qui arriva un inconveniente che poi è diventata probabilmente un’occasione per i futuri Ferragnez per conoscersi meglio. Fedez durante una missione con l’Unicef ha contratto una mallattia virale chiamata “bocca, mani, piedi” che gli ha causato pustole infettive alle mani e ai piedi. Così per una settimana, durante la Fashion Week, sono stati una settimana a parlare solamente perché Federico non poteva nemmeno sfiorare Chiara. Nei giorni scorsi Chiara Ferragni aveva già su Tiktok parlato del primo appuntamento con suo marito e rivelato perché i figli si chiamano Leone e Vittoria, l’uno per il cartone animato, l’altra perchè oltre a piacerle il nome è simbolo di rinascita in un periodo difficile.