Belen Rodriguez incinta? Vuole terzo figlio e spunta gesto di De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si godono una nuova estate insieme dopo i tanti tira e molla. Un gesto però insospettisce i fan.

Una romantica vacanza a Ponza per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dieci anni d’amore per i due, intervallati da rotture e altre storie. Alla fine, però, tornano sempre l’uno tra le braccia dell’altra. Ne è passato di tempo dalla prima estate insieme, dopo Amici. Un anno dopo è venuto al mondo Santiago e si sono sposati. Sono successe tante cose nel mentre, compresa una nuova gravidanza per lei, ma potrebbe non essere l’ultima.

Belen Rodriguez incinta?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in vacanza a Ponza. Un po’ di tempo per rafforzare il rapporto dopo tanti alti e bassi, in vista di una nuova stagione televisiva ricca di impegni per entrambi. Si sono finalmente ritrovati e forse questa è la volta giusta. Ne hanno passate tante per ricadere nei vecchi errori. Stavolta è però innegabile che l’equilibrio sia in parte mutato. Belen ha avuto una figlia da Antonino Spinalbese, Luna Marì. Il padre sarà dunque sempre presente nella loro vita. Stavolta hanno provato a fare le cose con calma, restando ognuno a casa propria prima di riprendere a vivere sotto lo stesso tetto, per la gioia di Santiago.

Devono però gestire una grande pressione, interna ed esterna. Deludere di nuovo se stessi e il loro primogenito sarebbe devastante. Quella esterna è invece data dal gossip, che non dà loro tregua. L’ultima notizia riguarda una possibile gravidanza. Belen è incinta? Avrà un secondo figlio da Stefano De Martino e dunque il terzo in totale? Pare lei sia pronta per diventare ancora una volta mamma. Un gesto attira l’attenzione dei paparazzi. Lui le accarezza la pancia e lei tende i muscoli, evidenziando un fisico invidiabile. Un gesto tenero e probabilmente innocente. I meglio informati però sottolineano come ci si stia pensando. Che tutto ciò possa sancire il loro amore ritrovato e duraturo?