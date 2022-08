Sophie Codegoni Bonas di Avanti un altro Sara Croce reagisce così

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro. L’annuncio ufficiale è stato dato da Sonia Bruganelli su Instagram.

Sophie Codegoni ha preso il posto di Sara Croce ad Avanti un altro. Il suo addio al programma di Paolo Bonolis la conduce al Maurizio Costanzo Show, dove sarà una presenza fissa. Una grande chance per la Codegoni, che ha ottenuto questo lavoro grazie al Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni chi è

Nata a Riccione il 22 dicembre 2000, Sophie Codegoni ha 21 anni è del Sagittario ed è alta 171 cm. I suoi genitori sono separati ma ha un ottimo rapporti con entrambi. La madre è Valeria Pasciuti e il padre Stefano Codegoni. Si divide tra Varese e Milano, facendo spesso visita ai due. Ha un fratello minore, più piccolo di 8 anni. Il suo nome è Riccardo.

La vita in famiglia non è stata delle più semplici. Se oggi il rapporto è positivo, quando da piccola li ha visti separarsi è stata molto dura. Di fatto lei è cresciuta con il nuovo compagno della madre, padre di Riccardo. Si è messa in mostra come modella, aumentando sempre più il numero di follower su Instagram e non solo. Il grande pubblico l’ha scoperta grazie al Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini. Nella casa di Cinecittà non sono mancate le polemiche, soprattutto con Gianmaria Antinolfi. Ha attirato le attenzioni di Andrea Casalino, ma pare tra i due vi sia solo un’amicizia. Ha preso parte a Uomini e Donne come tronista, uscendo con Nino Vadalà, Matteo Ranieri, Giorgio di Bonaventura e Antonio Borza. Alla fine ha scelto Matteo, con il quale è stata però fidanzata per poche settimane.

Sappiamo che ha subito degli interventi di chirurgia estetica. È stata proprio lei a parlare del ritocco alle labbra e al seno. La bocca è stata poi ridotta, avendo capito d’aver esagerato. Nella primavera del 2021, infine, ha ritoccato un capezzolo che le sembrava fin troppo grande. Attualmente fidanzata con Alessandro Basciano, conosciuto al GF VIP. Lui le ha da tempo presentato suo figlio e ha preso casa per vivere insieme.

Sophie Codegoni ad Avanti un altro perché Sonia l’ha scelta

Il GF Vip 6 ha portato davvero grande fortuna a Sophie Codegoni, Bonas di Avanti un Altro. A decidere per lei questa nuova avventura lavorativa è stata Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis aveva spiegato di voler vivere a pieno l’esperienza del reality di Alfonso Signorini, ma con l’occhio della produttrice. Ha così visto in lei qualcosa di molto interessante. Ecco le parole della signora Bonolis sui social: “Eh sì, Sophie sarà la nuova Bonas di Avanti un altro. Dopo tanti provini ho pensato ‘perché non proprio lei, che ho conosciuto bene nei lunghi mesi del GF Vip scorso?’ Un provino a Roma, un caffè a Formentera e una nuova avventura professionale per lei”.

Sophie Codegoni mamma? Vuole un figlio

Intervistata da Chi, la giovane Sophie Codegoni ha espresso tutto il proprio entusiasmo per la chance ricevuta. Sarà al fianco di Paolo Bonolis in Avanti un Altro come la nuova Bonas, al posto di Sara Croce, che andrà al Maurizio Costanzo Show: “Il GF Vip mi ha portato fortuna in amore e nel lavoro. Ho ringraziato al telefono Alfonso Signorini per avermi scelta. Mi sa che dovrò andare da lui a Cortina in pellegrinaggio (ride, ndr)”. Sophie Codegoni incinta? Dalle sue parole al giornale pare proprio voglia diventarlo presto. Dopo le soddisfazioni lavorative, anche la maternità, ma non subito. Ha spiegato di voler trovare prima una sua stabilità, per poi costruire una famiglia con il suo Alessandro Basciano, sposarlo e avere dei figli.