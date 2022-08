Giù le mani dalle nostre figlie trama e cast del film con John Cena

Giù le mani dalle nostre figlie è una commedia del 2018 con protagonista John Cena, sempre più star di Hollywood.

Sul ring della WWE ha sempre interpretato un personaggio ma negli ultimi anni John Cena ha messo in mostra un certo talento comico tra cinema e televisione. Ha studiato, sbagliato ed è cresciuto molto. Giù le mani dalle nostre figlie, il cui titolo originale è Blockers, è la prova della sua evoluzione, che ha poi raggiunto un nuovo livello nella serie TV Peacemaker.

Giù le mani dalle nostre figlie trama e cast

Julie, interpretata da Kathryn Newton, Kayla, che ha il volto di Geraldine Viswanathan, e Sam, ovvero Gideon Adlon, sono amiche fin da quando erano bambine. Sono sul punto di affrontare il tanto atteso e temuto ultimo anno delle superiori, per poi partire per il college e cambiare per sempre le loro vite. La loro amicizia ha inevitabilmente influenzato anche le vite dei loro genitori, Lisa, che è Leslie Mann, Mitchell, ovvero John Cena, e Hunter, interpretato da Ike Barinholtz. I tre sono diventati inseparabili.

Le tre ragazze decidono di stringere un patto segreto, promettendosi di perdere la verginità durante il ballo di fine anno. Sam assecodna le amiche, anche se non sente alcuna attrazione per i ragazzi. Ha però timore d’essere esclusa se dovesse dire alle compagne di sempre cosa prova in realtà. Sceglie così di andare al ballo con il timido Chad. Le tre ignorano però che i loro genitori hanno scoperto tutto, leggendo i messaggi segreti che si sono scambiate. Hunter li sprona a seguire le loro prossime mosse, provando a preservare le amatissime figlie.

Giù le mani dalle nostre figlie come finisce

Dopo il ballo le ragazze finiscono in hotel. Sam è ubriaca e finisce a letto con Chad. Decide però alla fine di non voler fare sesso con lui. Lo stesso accade con Kayla, infastidita dall’atteggiamento irridente di Connor nei confronti del suo essere vergine. La giovane si ritrova poi faccia a faccia con suo padre Mitch. Inizialmente furiosa, si rende conto poi che il genitore aveva le migliori intenzioni.

Hunter trova Sam e i due condividono un momento privato a tenero, durante il quale lei fa coming out e gli confessa d’essere lesbica. Lisa, infine, si intrufola nella stanza di Julie e Austin. Qui le cose sono diverse. I due si amano davvero e la donna decide di non intromettersi, uscendo inosservata. Sam trova il coraggio di parlare chiaro alle sue amiche, che sono estremamente comprensive e allontanano ogni timore lei potesse avere di restare sola. La lasciano poi in pace con la sua cotta, Angelica, con la quale condivide un romantico bacio.

Tre mesi dopo le ragazze sono pronte a partire per il college. Ecco però che Lisa riceve i loro messaggi dalla chat di gruppo delle giovani. Si parla di sesso non protetto e droghe. I genitori corrono verso la macchina ma vengono poi fermati da un altro messaggio. Era solo uno scherzo.