Christian De Sica le riprese del nuovo film: scopri Natale in famiglia

Un nuovo film di Natale per Christian De Sica che ha completato le riprese a Roma. Il titolo è Un Natale in famiglia.

Nel corso delle ultime settimane Christian De Sica ha fornito ai suoi fan alcune anticipazioni, seppur minime (per non rovinare la sorpresa) dal set di Un Natale in famiglia, il suo nuovo film con Angela Finocchiaro. Il 4 agosto Christian De Sica ha pubblicato un breve video dell’ultimo giorno di riprese, a Roma, del suo nuovo film di Natale. Nel cast spazio per Angela Finocchiaro, con la quale ha collaborato nel 2020 in La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi. In un altro filmato, del 12 luglio, mostra invece le decorazioni natalizie che addobbano una casa, anche se il tutto è stato girato a luglio, con 43 gradi, come sottolinea lui stesso.

Si è parlato della pellicola, ora in fase di post produzione, anche su Variety. L’esclusiva del giornale riguarda la Sony Pictures International Productions, che ha deciso di cimentarsi nella realizzazione di pellicole dal respiro “locale”, come A Family Christmas, Un Natale in famiglia, appunto.

Un Natale in famiglia trama

Alla regia di questa commedia natalizia, l’ennesima per Christian De Sica, vi è Giovanni Bognetti, che negli ultimi anni ha portato al cinema lavori come 10 giorni senza mamma, così come Cambio vita e Puoi baciare lo sposo.

La storia ha come protagonisti Carlo e Anna, rispettivamente De Sica e Angela Finocchiaro. Genitori di mezza età che hanno cresciuto una famiglia molto unita, che vive in provincia. I loro figli decidono di spostarsi, a caccia di un futuro migliore, raggiungendo la grande città.

Tutto questo cambia gli equilibri e i rapporti con i genitori si limitano a qualche sporadica telefonata. Rifiutano anche di tornare per compleanni, funerali o il classico Natale in famiglia. Quando però i due genitori mentono spudoratamente, dicendo loro d’aver ereditato svariati milioni di euro da una vecchia zia, eccoli apparire di colpo.