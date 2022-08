Pamela Villoresi chi è l’attrice 65enne che ha denunciato molestie

Chi è Pamela Villoresi? La celebre attrice italiana ha sempre trovato la forza di denunciare i molestatori del cinema.

L’intervista di Pamela Villoresi è ormai diventata virale. Tutti sanno, ormai, che il mondo del cinema nasconde gigantesche ombre e nessuno può più negarlo. Il caso Weinstein ha fatto crollare l’ultimo muro in tal senso. Le molestie, così come le violenze e le proposte indecenti fanno purtroppo parte anche del sistema italiano. Lei ha sempre denunciato e ora racconta la sua storia.

Pamela Villoresi molestie: la denuncia

Nel corso della sua lunga intervista rilasciata al Corriere Fiorentino ha raccontato di come alcuni produttori ci provassero spudoratamente quando era solo una ragazzina: “Una volta uno di loro mi disse di spogliarmi. Io chiamai la polizia. Non sapeva con chi aveva a che fare. Non ho mai sfruttato la mia femminilità come veicolo per fare carriera. Per questo motivo sono stata sorpassata dalle favorite di turno, dopo aver superato i provini. Pazienza! Non si può avere tutto dalla vita”.

Pamela Villoresi chi è

Nata a Prato l’1 gennaio 1957, Pamela Villoresi è una celebre attrice italiana di 65 anni. Ha iniziato a studiare recitazione presso il Metastasio di Prato. Dopo un anno ha debuttato sul palco come protagonista nel Re nudo di Schwarz. Il grande pubblico l’ha conosciuta a 17 anni, quando ha girato Marco Visconti, sceneggiato televisivo del 1975. A 18 anni è giunta al Piccolo Teatro di Milano, prendendo parte con Jack Lang alla fondazione dell’Unione dei Teatri d’Europa. Una lunga carriera che l’ha vista recitare in più di 60 spettacoli.

A ciò si aggiunge il cinema, altro grande amore. Vi recita dal 1976, quando ha esordito con Dimmi che fai tutto per me. Da Splendor di Ettore Scola a Pummarò di Michele Placido, da Era mio fratello a La grande bellezza di Paolo Sorrentino. In televisione è dal 2018 impegnata in Don Matteo, dove interpreta Elisa Olivieri.

Pamela Villoresi vita privata

Pamela Villoresi ha avuto un grande amore, Cristiano Pogany, direttore della fotografia venuto a mancare alcuni anni fa. Con lui ha avuto tre figli, Eva, Tommaso e Isabel. È oggi direttrice del Teatro Stabile Biondo di Palermo, città nella quale vive, ed è diventata nonna. Ha raccontato d’aver accompagnato sua figlia Eva e la sua compagna per ben tre volte in Danimarca per la fecondazione assistita.