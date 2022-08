Monica Bertini Coppa Italia e padel su Instagram in completino FOTO

Avete mai visto Monica Bertini fuori dagli studi tv di Sport Mediaset alle prese con il padel?

Monica Bertini come Noemi Bocchi, Francesco Totti ed altri Vip è stata rapita dal fascino del padel. È lo sport del momento con pallina e racchetta e non si può a fare a meno di giocarci anche in questa calda estate del 2022. Complice l’arsura i completini si fanno sempre più striminziti e il bianco di shorts e micro top in cotone si fa velato, con le trasparenze ad accompagnare il fisico degli atleti. Monica Bertini in tenuta da padel brilla ed è stata grande protagonista del torneo “mini padel summer cup” che si è tenuto a giugno presso il Forte Village Resort nel Sud della Sardegna. Una sfilata di bellezze hanno partecipato all’evento, oltre alla giornalista di Sport Mediaset infatti erano presenti Laura Cremaschi, Marina Presello e Alessia Mancini. La conduttrice della Coppa Italia su Italia Uno e di Pressing in realtà ha rivelato un simpatico retroscena su Instagram riguardo alla sua passione per il padel. Non è nata di recente ma come dimostra la foto postata sul suo account ufficiale si allenava già nel 2019. Al mattino prendeva lezioni, la sera si cimentava in qualche partitella ma si definiva una schiappa!

Ironicamente gli hashtag a corredo dello scatto, realizzato a Milano Marittima, definivano la sua prestazione sportiva senza mezzi termini: posso solo migliorare, fare peggio è dura! La passione per questo sport con pallina e racchetta è talmente radicata tra i Vip che è nata un anno fa la Nazionale Padel Artisti con personaggi tv in squadra come Teo Mammuccari e cantanti come Max Gazze. In questi giorni Monica Bertini è al timone dello studio della Coppa Italia, in esclusiva su Mediaset. La regina del post partita appena inizierà il prossimo Campionato di Serie A, la data è il 15 agosto, sará impegnata anche nella conduzione di Pressing in onda con lei il lunedì. Pochi giorni di vacanza in Puglia, poi subito al lavoro la giornalista che vanta una lunga è comprovata carriera nell’ambito sportivo.