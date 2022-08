Physical Olivia Newton John testo traduzione e significato

Physical è la celebre canzone di olivia newton john morta a 73 anni a causa di un tumore la neoplasia. Il significato del brano è audace

“Physical, Physical” a chi non è venuto in mente il tormentone di olivia newton john una volta appresa la notizia della morte di Sandy di Grease? Suona un po’ paradossale che proprio l’attrice abbia interpretato un brano che è un inno alla salute. La causa della morte di Olivia è un tumore, la neoplasia che l’ha strappata alla vita a 73anni. Il testo di Physical sta diventando virale, in molti sui social lo stanno condividendo per dire addio alla bionda interprete di Xanadu, suo ultimo film. D’altronde è sempre stata una donna energica l’amica di John Travolta e non stona celebrarla nel giorno della sua morte riportando in auge un brano che la rappresenta, non leggendo la traduzione in italiano e l’audace significato, ma per il brio che trasmette la canzone, come quelli della compianta Raffaella Carrà.

Physical testo e significato

Non c’è molto che lascia spazio all’interpretazione nel significato di Physical a firma di Olivia Newton John. È un inno alla vita e ai suoi piacere, alla voglia di concretizzare a letto senza ipocrisia né censure una conoscenza dal profumo d’amore. Inutile indugiare quando la passione chiama, abbandonarsi al piacere dei sensi è la scelta giusta se dopo diversi appuntamenti scatta la scintilla. Di seguito il testo di Physical.

I’m saying all the things that I know you’ll like

Makin’ good conversation

I gotta handle you just right

You know what I mean

I took you to an intimate restaurant

Then to a suggestive movie

There’s nothin’ left to talk about

Unless, it’s horizontally

Let’s get physical, physical

I wanna get physical, let’s get into physical

Let me hear your body talk, your body talk

Let me hear your body talk

Let’s get physical, physical

I wanna get physical, let’s get into physical

Let me hear your body talk, your body talk

Let me hear your body talk

I’ve been patient, I’ve been good

Tried to keep my hands on the table

It’s gettin’ hard, this holdin’ back

You know what I mean

I’m sure you’ll understand my point of view

We know each other mentally

You gotta know, that you’re bringin’ out the animal in me

Let’s get physical, physical

I wanna get physical, let’s get into physical

Let me hear your body talk, your body talk

Let me hear your body talk

Let’s get physical, physical

I wanna get physical, let’s get into physical

Let me hear your body talk, your body talk

Let me hear your body talk

Let’s get physical, physical

I wanna get physical, let’s get into physical

Let me hear your body talk, your body talk

Let me hear your body talk

Let’s get animal, animal

I wanna get animal, let’s get into animal

Let me hear your body talk, your body talk

Let me hear your body talk

Let me hear your body talk

Let me hear your body talk

Physical traduzione

Sto dicendo tutte le cose che so ti piaceranno

Facendo una buona conversazione

Devo gestirti bene

Sai cosa intendo

Ti ho portato in un ristorante intimo

Poi a vedere un film suggestivo

Non c’è niente di cui parlare

Al meno che non sia orizzontalmente

Buttiamoci su fisico, fisico, Voglio il lato fisico

Voglio completamente il lato fisico

Fammi sentire il tuo corpo parlare, il tuo corpo parlare

Fammi sentire il tuo corpo parlare

Sono stata paziente, sono stata brava

Cercando di mantenere le mie mani sul tavolo

Sta diventando duro questo trattenimento

Se sai cosa intendo

Sono sicura che capirai il mio punto di vista

Ci conosciamo l’un l’altro mentalmente

Devi sapere che stai portando fuori

L’animale in me

Buttiamoci su fisico, fisico

Voglio il lato fisico

Voglio completamente il lato fisico

Fammi sentire il tuo corpo parlare, il tuo corpo parlare

Fammi sentire il tuo corpo parlare

Buttiamoci su fisico, fisico

Voglio il lato fisico

Voglio completamente il lato fisico

Fammi sentire il tuo corpo parlare, il tuo corpo parlare

Fammi sentire il tuo corpo parlare

Buttiamoci su fisico, fisico

Voglio il lato fisico

Voglio completamente il lato fisico

Fammi sentire il tuo corpo parlare, il tuo corpo parlare

Fammi sentire il tuo corpo parlare

Facciamo gli animali, animali

Voglio essere un’animale

Facciamo gli animali

Fammi sentire il tuo corpo parlare

Fammi sentire il tuo corpo parlare