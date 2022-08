Didi Conn Frenchy in Grease oggi: che fine ha fatto FOTO

Che fine ha fatto Frenchy, la migliore amica di Sandy in Grease e interpretata dall’attrice Didi Conn. È ancora viva?

La morte di Olivia Newton-John ha scatenato la Grease mania. Non solo il ruolo di Sandy, storico anche per l’interpretazione di Hopelessly Devoted You, ma anche sul resto del cast del film cult. In tanti infatti si sono chiesti che fine ha fatto Frenchy la migliore amica di Sandy. Ovviamente stiamo parlando dell’attrice Didi Conn che all’età di 26 anni ha interpretato Frenchy, mentre Olivia Newton John ne aveva 29 anni. L’attrice americana Edith Conn, comunemente chiamata Didi Conn, è nata il 13 luglio 1951 a Brooklyn e ha 71 anni di età.

Il vero nome di Didi Conn è in realtà Edith Bernstein. Figlia di uno psicologo clinico, Didi è il suo soprannome d’infanzia e ha studiato alla Midwood High School prima di debuttare come attrice negli anni Sessanta. Suo fratello Richard Bernstein è un cantante d’opera e tra i personaggi che Didi Conn ha interpretato a partire dagli anni ’70 figurano Laurie Robinson in You Light Up My Life (1977; per il quale Kasey Cisyk ha fornito la voce cantata del personaggio), Frenchy nei lungometraggi Grease (1978) e Grease 2 (1982).

Didi Conn e Olivia Newton John come si sono conosciute

Didi Conn lavora ancora come attrice. Interprete di Frenchy in Grease, di Denise Stevens Downey in Benson e di Stacy Jones in Shining Time Station, oltre alla sua carriera si è dedicata anima e corpo al figlio adottivo Daniel, autistico. Il suo impegno le ha permesso di diventare portavoce della National Alliance for Autism Research, che ora è una divisione di Autism Speaks. Si è esibita ai concerti di beneficenza della Foundation for Educating Children with Autism (FECA). In carriera è apparsa anche nei telefilm Happy Days , The Rookies e The Practice ed è l’unico membro del cast originale di Grease ad aver partecipato al sequel e nel 2017 a Grease: Live.

Nel 2019 ha partecipato al programma televisivo Dancing On Ice, la versione americana del programma Notti su Ghiaccio condotto nel nostro Paese da Milly Carlucci. Didi Conn è arrivata in finale ma non è riuscita a conquistare la vittoria. Nel corso degli anni ha mantenuto uno splendido rapporto di amicizia con John Travolta e Olivia Newton John e proprio in queste ore ha raccontato di come si sono conosciute “Era prima di girare Grease. Olivia mi disse che era stata in un altro film e che non era andata bene come sperava, quindi ho iniziato a improvvisare con lei”. Didi Conn ha detto che ricorderà sempre la sua amica come una persona con un “cuore grande” che “teneva così tanto a tutti”.