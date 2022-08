Chitarrista Jovanotti: chi è e la storia della quercia secolare

Nelle ultime ore è diventata virale l’immagine che alimenta il dibattito sul Jova Beach Party: chitarrista Jovanotti che taglia una quercia secolare per divertimento

Proseguono le polemiche sul Jova Beach Party e sui presunti danni che il tour di Jovanotti può arrecare alle spiagge. Dopo la risposta del cantautore sui social, è arrivata una lettera di Mario Tozzi per aprire un dialogo e far capire quanto sia importante cambiare il nostro rapporto con la natura. La replica di Jovanotti non si è fatta attendere e ha invitato Tozzi ad una tappa del tour per vedere con mano come lavora lo staff del Jova Beach Party. Gli utenti si sono divisi ma nel frattempo è comparsa un’immagine sui social che ha destabilizzato il dibattito: nella foto si vede un uomo mentre abbatte una quercia secolare. La didascalia parla di chitarrista Jovanotti che per divertimento aveva deciso di tagliare il tronco dell’albero. Fin dalla prima comparsa, l’immagine appariva chiaramente fake ma nel corso delle ore sono state tante le ricerche su chitarrista Jovanotti per conoscere l’identità della persona.

Mettiamo subito le cose in chiaro: non si tratta del vero chitarrista di Jovanotti e nessun chitarrista ha tagliato una quercia secolare per divertimento. Nell’immagine si riconosce un famoso troll che da anni si diverte con questa tipologia di contenuti, in tanti però hanno creduto fosse davvero il chitarrista di Lorenzo Cherubini e hanno commentato con rabbia e sgomento la foto. C’è chi ha deciso di non ascoltare più Jovanotti e chi invece pensava fosse una provocazione ma che a questo punto teme sia tutto vero. Un caso social che focalizza l’attenzione sul vero chitarrista di Jovanotti che ricordiamo ancora una volta non è la persona immortalata nella foto con una sega elettrica mentre abbatte una quercia secolare. Il chitarrista di Jovanotti è in realtà Riccardo Onori ed è entrato ufficialmente nel team di Lorenzo Cherubini nel 2001. Grazie al suo contributo sono nate alcune delle hit più famose degli ultimi anni come Mi fido di te, Mezzogiorno, Baciami Ancora e Le Canzoni. Nato a Prato nel 1969 ha 53 anni di età e ha studiato chitarra classica al conservatorio di Fiesole. Ha collaborato in carriera con Irene Grandi, Samuel, Giusy Ferreri, Laura Pausini, Stefano Bollani e Le Luci della centrale elettrica. Da quello che sappiamo non ha mai abbattuto una quercia secolare e non ha mai avuto l’intenzione di farlo.