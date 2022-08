Niccolò Ghedini moglie chi è Monica Merotto

Niccolò Ghedini è morto a 62 anni a causa di una malattia la leucemia. Lascia la moglie Monica Merotto noto politico

A dare la notizia della morte Niccolò Ghedini a 62 anni è stato Silvio Berlusconi. Era il legale del presidente del Monza, avvocato penalista di fama internazionale nonché grande amico del Cavaliere che ha difeso a processi storici come il Ruby Ter. Per anni una frase cult, legata alla battaglia legale in corso, “utilizzatore finale” pronunciata per definire alcune fasi del Bunga Bunga è diventata meme.

La causa della morte del senatore di Forza Italia è una brutta leucemia, le complicanze della malattia non gli hanno dato scampo. Tra i parlamentari con il patrimonio personale più alto, stimato da il Mattino di Padova con una cifra che supera i 2 milioni di euro l’anno, Niccolò Ghedini lascia la moglie Monica Merotto e il figlio Giuseppe di 25 anni.

Niccolò Ghedini chi è la moglie Monica Merotto

Monica Merotto 50 anni è la moglie di Niccolò Ghedini, legale di Berlusconi morto per le complicanze di una leucemia. Nata a Firenze, suo padre era orefice e la sua famiglia è legata a diverse aziende agricole in Toscana sua Terra D’origine. Accanto ai brillanti studi scolastici ha sempre avuto la passione per la coltivazione a livello imprenditoriale. Laureata in Storia dell’Arte Medievale a Padova presso la Ca’ Foscari intraprende inizialmente la carriera universitaria. Dopo aver pubblicato saggi importanti di settore decide di dedicarsi completamente alla sua grande passione diventata così la professione della moglie di Niccolò Ghedini: l’imprenditrice agricola. Monica Merotto brilla nel gestire aziende in Toscana, come Torre delle Rose, nell’alto Mugello, specializzata nella produzione di castagne, farro ed allevamento di bovini. Risultano gestite da lei anche un’impresa agricola nel Grossetano, dedita alla coltura di olio e vino, e una tenuta nei pressi di Montalcino che frange olive di oltre 1500 piante. Monica Merotto dal 2018 al 2021 è stata prima responsabile nazionale di Donne Impresa Coldiretti, partendo dalla sezione Firenze Prato e poi presidente. La moglie di Ghedini oggi risulta essere avvocato. Ha un figlio di nome Giuseppe, come il nonno, che avrebbe 25 anni.