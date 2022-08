Concerto Coldplay Napoli Milano 2023: costo prezzi biglietti

Ora è ufficiale: i Coldplay saranno in concerto in Italia nel 2023. Il Music of The Spheres World Tour andrà in scena a Napoli e Milano. Quanto costa il biglietto, info, scaletta e prezzi

In poche ore tutte le indiscrezioni sono state confermate. I Coldplay tornano in Italia con tre tappe del Music of The Spheres World Tour. La band britannica ha annunciato dieci nuove date per la prossima estate e tre concerti saranno in Italia: il 21 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 25 e 26 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Per il capoluogo campano si tratta di una prima volta assoluta, mentre Chris Martin e soci tornano a Milano a distanza di cinque anni dall’ultima volta. Il tour annunciato sui social della band toccherà Coimbra, Barcellona, Cardiff, Manchester, Zurigo, Copenaghen, Goteborg e Amsterdam. I biglietti per i concerti dei Coldplay a Napoli e Milano saranno disponibili sul circuito TicketOne e presso tutte le altre rivendite autorizzate a partire dalle 10 del prossimo giovedì, 25 agosto.

Quanto costa il biglietto per i Coldplay

La prevendita prevede la possibilità di acquistare sei biglietti per cliente e tutti i ticket saranno nominali. Per accedere al concerto è necessario infatti mostrare un documento d’identità. I prezzi biglietti dei concerti dei Coldplay a Milano e Napoli sono già stati resi noti. C’è da chiarire però che il tour Music of The Spheres prevede numerosi pacchetti vip con benefit per i veri fan. Non si conoscono ancora i prezzi ma è possibile avere una panoramica sulle varie possibilità di pacchetti previsti. L’Higher Power Early Entry prevede un biglietto di prato, ingresso anticipato, bracciale ufficiale dei Coldplay eco friendly, un regalo ecosostenibile e staff dedicato. Il Coloratura Hot Ticket invece è un pacchetto vip che include un biglietto di 1° settore numerato, oltre al bracciale e al regalo ecosostenibile targato Coldplay. Biutyful Hot Ticket è dedicato invece ai biglietti di 2° settore numerato con cordino ufficiale laminato dei Coldplay. Infine il My Universe Lounge è previsto solo per le due date dei concerti di Milano dei Coldplay e include biglietto posto a sedere settore numerato, ingresso nella lounge con catering a buffet prima dello show, bracciale, regalo e possibilità di foto ricordo davanti alla My Universe Lounge.

Questi invece i prezzi biglietti concerto Coldplay a Milano allo stadio San Siro il 25 e 26 giugno:

Settori e prezzi

Prato 109,25€

Primo Settore Numerato 172,50€

Secondo Settore Numerato 143,75€

Terzo Settore Numerato 109,25€

Quarto Settore Numerato 92,00€

Quinto Settore Numerato 74,75€

Sesto Settore Numerato 57,50€

I Coldplay saranno per la prima volta anche a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona il 21 giugno, questi i biglietti:

Settori e prezzi

Prato 103,50€

Primo Settore Numerato 172,50€

Secondo Settore Numerato 138,00€

Terzo Settore Numerato 97,75€

Quarto Settore Numerato 74,75€

Quinto Settore Numerato 63,25€

Sesto Settore Numerato 57,50€

Scaletta Concerto Coldplay Milano Napoli

Il Music of the Spheres World Tour è partito il 18 marzo 2022 dal Costarica e prevede, al momento, 38 date in America Latina, 12 in Nord America e 39 in Europa. Come detto in Italia i Coldplay saranno in concerto il 21 giugno a Napoli e il 25 e 26 giugno a Milano. Dall’annuncio del ritorno nel nostro Paese è tanta l’attenzione sulla scaletta del tour portata nei recenti spettacoli all’estero. A distanza di un anno è difficile sapere se la band eseguirà la stessa scaletta dei concerti del 2022 ma gran parte delle canzoni dovrebbero essere confermate. Questa la possibile scaletta dei concerti dei Coldplay a Milano e Napoli nel 2023 per il Music of the Spheres World Tour:

Act 1 – Planets

Flying (from E.T. the Extra-Terrestrial)

Music of the Spheres (intro)

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Charlie Brown

The Scientist

Act 2 – Moons

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Let Somebody Go

Politik

In My Place

Yellow

Sunrise (with Louis Armstrong’s speech from “What a Wonderful World”)

Act 3 – Stars

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign (with elements of “Music of the Spheres II” and “Every Teardrop Is a Waterfall”)

Something Just Like This (performed in American Sign Language)

Midnight (with elements of Lone’s “Blue Moon Tree”)

My Universe

A Sky Full of Stars

Act 4 – Home

Sparks

Magic

Humankind

Fix You

Biutyful

A Wave (outro)