Beach on the beach Trettre: esplosiva Gabriella Labate in costume VIDEO

La morte di Gino Cogliandro ha riacceso il ricordo di Beach on the beach sigla cult del Tg delle Vacanze con i Trettre e una giovane Gabriella Labate

Beach on the beach è la sigla cult del programma televisivo Il TG delle vacanze. Nelle ultime ore la canzone è ritornata in auge dopo la morte di Gino Cogliandro, uno dei membri dei Trettre gruppo comico che ha condotto nel 1991 la trasmissione in onda su Canale 5 per tutta l’estate di quell’anno. Erano i primi anni Novanta e il preserale di Canale 5 era animato dai Trettre che arrivavano dal grande successo di Drive In e a rendere memorabile il programma è stata la canzone Beach on the Beach scritta dal maestro Claudio Mattone, celebre già per i tantissimi successi discografici scritti durante la sua carriera. All’uscita della canzone, come singolo, riuscì anche a raggiungere la top 10 dei più venduti della settimana, un piccolo grande traguardo per un brano che unisce simpaticamente il napoletano con l’inglese. Il Tg delle vacanze aveva come veline una giovanissima Gabriela Labate e Angela Melillo, la bionda e la bruna di quell’edizione che hanno anticipato la storia della televisione scritta poi da Striscia La Notizia.

Ogni puntata del programma era chiusa dalla sigla Beach on the beach cantata dai Trettre composto da Edoardo Romano, Mirko Setaro e Gino Cogliandro dopo l’addio di Beppe Vessicchio. A fare compagnia ai tre comici in un siparietto a metà tra video musicale e sketch comico c’erano proprio Gabriella Labate, moglie di Raf, e Angela Melillo. Nel video le due veline sono in costume da bagno rosa e viola e cantano insieme al trio la canzone di quell’estate. All’epoca la soubrette non aveva ancora ottenuto la grande popolarità raggiunta poi con il Bagaglino e la sua partecipazione al film SPQR 2000 e ½ anni fa con Christian De Sica e Massimo Boldi. Gabriella Labate oggi, bella come nel video dove appare giovanissima a 27 anni, è la moglie del cantautore Raf e nel corso degli anni ha anche collaborato con suo marito nella stesura di numerose canzoni.

Beach on the beach testo

Beach on the Beach

sotto ‘o sole la pelle brucc’

sott ‘a luna ancor di piu’

quando fa ‘o reflex sopra il mar

senza fare il love non si puo’ star… oh baby.

Beach on the Beach

femmene e uommene vanno a cacc’

di occhi neri e di occhi blu

quante signorine very nice

fanno uscire pazzi tutti i boys

l’estate e’ qua’… you know

per farci innamorare ad ogni eta’… you know

frenare un poco e poi lascirsi andar… you know

in fondo sai che quando torni back alla citta’

tutto finira’

mannaggia ma… you know

per ora siamo ancora in summertime… you know

e allora che ci stiamo a preoccupa’… you know

la senti questa musica… you dance insieme a me?

Se mi dici no m’ammazzo.

Beach on the Beach

io m’appiccio come una micc’

se mi guardi un po’ di piu’

pensa tu se poi ci scappa un kiss

o se poi per caso mi dici yes… aiuto!

Beach on the Beach

statte attenta che io so’ pacc’

non ti lascio andare piu’

tanto e’ tutto scritto nelle stars…

due cosi’ dovevano incontrars…

l’estate e’ qua… you know.

Beach on the Beach

sotto ‘o sole la pelle brucc’

sott ‘a luna ancor di piu’

quando fa ‘o reflex sopra il mar

senza fare il love non si puo’ star…

Beach on the Beach

femmene e uommene vanno a cacc’

di occhi neri e di occhi blu

quante signorine very nice

fanno uscire pazzi tutti i boys… everybody.

Beach on the Beach

sotto ‘o sole la pelle brucc’

sott ‘a luna ancor di piu’

quando fa ‘o reflex sopra il mar

senza fare il love non si puo’ star…

che ci vuoi fa’ boh!