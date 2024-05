Il clandestino chi canta la sigla: due big

Non solo Simone Cristicchi nella sigla della fiction Rai Il Clandestino, anche un ex concorrente di Amici

Chi si aspetta la canzone Clandestino di Manu Chao come sigla dell’omonima fiction di Raiuno Edoardo Leo, è rimasto deluso solo a metà. C’è infatti un significato dietro la colonna sonora firmata da Simone Cristicchi e un ex volto di Amici dietro il brano portante della serie con Alice Arcuri. Il clandestino narra le vicende di Luca Travaglia, ex capo dell’antiterrorismo che ha lasciato la polizia, dopo la morte della compagna in un attentato, e si è trasferito da Roma a Milano per fare il buttafuori in una discoteca e la guardia del corpo. Nel frattempo, però, arrotonda facendo l’investigatore privato insieme al fidato Palitha. Creata da Ugo Ripamonti e Renato Sannio, la serie di Rai 1 è diretta da Rolando Ravello, e viaggia sicura verso una probabile riconferma per una nuova stagione. Il pubblico di Rai 1 è anche molto affascinato dalla sigla finale dello show, una canzone originale creata dall’artista Simone Cristicchi, che è anche la voce del brano che si sente al termine degli episodi.

Simone Cristicchi è un cantautore romano di 47 anni, noto anche come attore e scrittore. Deve la sua fama soprattutto al brano Ti regalerò una rosa, una canzone che tratta il tema della salute mentale e con la quale Cristicchi vinse a sorpresa il Festival di Sanremo del 2007. Già due anni prima, il cantante romano si era fatto conoscere sulla scena musicale italiana grazie alla canzone ironica Vorrei cantare come Biagio, mentre in seguito si è affermato come interprete e anche come attore teatrale di buonissimo successo. Ha inciso quattro album di studio più una raccolta, e già nel 2011 aveva realizzato dei brani per una colonna sonora, quella del film di Francesco Patierno Cose di un altro mondo.

Il clandestino colonna sonora

Se Simone Cristicchi ha curato la canzone della sigla finale de Il clandestino, la colonna sonora è stata affidata a un altro artista. L’autore delle musiche della serie con Edoardo Leo è Maurizio Filardo, compositore siciliano nativo di Castelvetrano, classe 1967. Filardo è uno dei direttori d’orchestra del Festival di Sanremo, ed è stato music director dell’Eurovision Song Contest del 2022 a Torino. Inoltre lavora molto nella composizione di colonne sonore per il cinema: sono sue le musiche di molti film di Paolo Genovese (Tutta colpa di Freud, Perfetti sconosciuti, The Place, Il primo giorno della mia vita, I leoni di Sicilia) e Massimiliano Bruno (Confusi e felici, Gli ultimi saranno ultimi, Beata ignoranza, Non ci resta che il crimine, Ritorno al crimine, I migliori giorni, I peggiori giorni). Nella sua carriera ha lavorato spesso con Edoardo Leo e anche con Rolando Ravello, curando già la colonna sonora della sua serie tv Vivere non è un gioco da ragazzi. Inoltre molti ricorderanno Maurizio Filardo come uno dei vocal coach di alcune edizioni di Amici di Maria De Filippi.