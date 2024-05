Come partecipare alla Ruota della fortuna 2024 come concorrente

Come omaggio a Mike Bongiorno nel preserale di Canale 5 è tornato La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Come partecipare al quiz

I veterani del pubblico televisivo italiano se lo ricordano senza dubbio negli anni d’oro di Mike Bongiorno, che fu il conduttore del gioco tv tra il 1989 e il 2003, in onda prima su Canale 5 e poi su Rete 4. Adesso però La Ruota della fortuna è di nuovo in onda dalle 18.50 alle 20.00 sulla rete ammiraglia Mediaset, con una nuova edizione affidata al re dei giochi in tv di questi anni, ovvero Gerry Scotti. Dopo un breve ritorno, tra il 2007 e il 2009, su Italia 1 con Enrico Papi alla conduzione, si può dire che il quiz è tornato ai vecchi fasti dei tempi del Signor Mike fino al 2 giugno. Per gli amanti dei giochi a premi si tratta sicuramente di un piacevole ritorno dal sapore amarcord, anche se questa nuova edizione, pur mantenendo il format di base del programma originale, lo ha rinfrescato con alcune novità. Accanto a Gerry Scotti alla conduzione c’è poi la presenza della 26enne soubrette friulana Samira Lui, ex Eredità, Gf Vip e Tale e Quale Show. La Ruota della fortuna 2024 promette di conquistare il pubblico della televisione italiana, coinvolgendo telespettatori e telespettatrici nei suoi giochi quotidiani. Ma siccome c’è chi non si accontenta di giocare virtualmente, dal divano di casa propria, è possibile ancora partecipare al nuovo game show di Gerry Scotti. Le candidature per diventare concorrenti della Ruota della fortuna 2024 sono infatti aperte, con l’unico prerequisito inderogabile di essere maggiorenni, ovviamente. Le puntate in onda in questi giorni sono tutte già state registrate in precedenza, e i casting si sono svolti tra l’autunno e l’inverno scorsi. Nonostante questo, i casting per partecipare alla Ruota della fortuna 2024 sono ancora aperti sul sito di Endemol Shine Italy, la casa di produzione del quiz. Probabilmente, ci si potrà dunque candidare per le future puntate del programma di Canale 5.

Per partecipare alla Ruota della fortuna 2024 non dovete far altro che andare sul già citato sito di Endemol Shine Italy, più precisamente a questo link. A questo punto basta trovare nell’elenco dei programmi prodotti dalla società quello che ci interessa e cliccare su “Iscriviti ai casting!”. Verrete rinviati a un form da compilare, inserendo i vostri dati:

un indirizzo e-mail valido;

un numero di telefono attivo;

il proprio codice fiscale;

2 fotografie (un primo piano del volto e una figura intera; in formato jpg e di peso non superiore ai 6 MB)

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare la sezione casting di Endemol Shine Italy all’indirizzi mail [email protected].

La Ruota della Fortuna i concorrenti più famosi

Tra i concorrenti più famosi che hanno partecipato in passato alla Ruota della Fortuna condotta da Mike Bongiorno spicca Matteo Renzi. Era poco più che ventenne nel 1994 e partecipò diventando campione per cinque puntate consecutive. Il politico, ex presidente del consiglio, è riuscito a portare a casa anche una bella somma di denaro. Renzi come concorrente de La Ruota della Fortuna vinse una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di lire. Un debutto sul piccolo schermo che gli ha portato poi bene per la sua carriera.