Samira Lui chi è origini: il caso a Miss Italia

Samira Lui, 25 anni, è professoressa dell’Eredità e concorrente del Grande Fratello 2023 di origini senegalesi. La sua storia

Il Grande Fratello 2023 ha avuto grazie agli inquilini più spiati d’Italia la scoperta di un lato tutto nuovo dei vip che ne fanno parte. Una di queste è Samira Lui che spicca fin da subito per la sua bellezza e che molti di voi avranno già visto in televisione. La data di nascita della professoressa dell’Eredità è il 6 marzo 1998, a Udine, da padre senegalese e madre italiana, un connubio che ora in lei è ben presente e che le permette di rappresentare un mix perfetto. Fin da piccola palesa un talento non indifferente per il canto, così all’età di soli cinque anni entra a far parte del coro di voci bianche del Friuli Venezia-Giulia. È solo il primo passo di una carriera sfavillante che, intanto, non la distrae dallo studio. Con il tempo come titolo di studio per la modella di origini senegalesi arriva il diploma al geometra, mentre intanto lavora anche, stavolta come hostess in diverse ferie o eventi. Al Grande Fratello 2023 ha fatto capire fin da subito come la sua infanzia non sia stata per nulla semplice. Samira, infatti, non ha mai conosciuto suo padre, ma non ne fa un problema ormai.

Ha dichiarato, infatti, quanto sia legata alla madre e come lei sia riuscita a sopperire anche alla sua assenza, diventando una presenza fondamentale per la sua vita. Il percorso della promessa del canto, intanto, continua in un campo completamente diverso, quello dei concorsi di bellezza. Il suo fascino, il viso angelico e il fisico mozzafiato la portano a sfilare in passerella e poi a mettersi la fascia sulla spalla. Samira Lui ha partecipato a Miss Italia nel 2017 classificandosi al terzo posto, dietro la vincitrice Alice Rachele Arlanch del Friuli Venezia Giulia. Nonostante il piccolo caso che si creò all’epoca con il conduttore, Francesco Facchinetti, che non la presentò come friulana, per la bella showgirl è un’esperienza fondamentale e che va particolarmente bene. Il suo piazzamento sul gradino più basso del podio le garantisce grande popolarità e una carriera in ascesa. Da quel esordio in Rai, infatti, per la concorrente del Gf si aprono le porte del mondo dello spettacolo.

Samira Lui L’Eredità

È molto probabile che abbiate visto Samira Lui nei panni di professoressa a L’Eredità, noto quiz a premi del tardo pomeriggio di Rai 1. Nella sua esperienza prima fa coppia con Ginevra Pisani, poi con Andrea Cerelli. Una volta approdata su Rai 1, non poteva fermarsi qui. Lo scorso autunno, infatti, Samira Lui ha partecipato anche a Tale e Quale Show, noto programma dell’intrattenimento serale ricco di risate e soprattutto imitazioni. Tra le performance in cui ha spiccato nel programma condotto da Carlo Conti, ricevendo anche i complimenti di Cristiano Malgioglio, è quella nei panni di Jennifer Lopez, Grace Jones e Donna Summer. Samira Lui è fidanzata con Luigi Punzo, noto modello e luxury concierge. La coppia non fa mistero del loro amore anche sui social, dato che basta entrare sul profilo dell’ex professoressa dell’Eredità per vedere delle belle foto con il suo fidanzato e invidiarli anche un po’. I suoi ricci, il suo sorriso e la sua solarità sicuramente ci terranno incollati allo schermo nei prossimi mesi.