Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi 7 maggio Ida e Mario choc

Cosa accade nella puntata di oggi martedì 7 maggio 2024 a Uomini e Donne. Le anticipazioni vedono Ida e Mario protagonisti del loro addio

C’è grande attesa per le ultime puntate di Uomini e Donne 2024, in particolare per gli spoiler che arrivano dalle registrazioni su Ida e Mario. Oggi 7 maggio anticipazioni alla mano a tenere banco, in particolare, c’è la questione legata alla segnalazione su Cusitore, che sembrava superata dalla Platano e invece no, la tronista di origini siciliane a voluto indagare a fondo. La dama continuava ad avere molti dubbi sulle presunte frequentazioni dello speaker di radio Kiss Kiss fuori dallo studio, e ovviamente incompatibili con il programma. Dubbi che, secondo Tina Cipollari, potrebbero anche essere legittimi, specialmente dopo la segnalazione su Mario e la “ragazza del B&B“, di cui si è parlato negli scorsi giorni e su cui l’opinionista del dating show di Canale 5 ha promesso di indagare. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi 7 maggio andrà in onda la verità sulla segnalazione su Mario e la bionda criminologa che parla spagnolo. Gli spoiler vedono Cusitore che avrebbe effettivamente fatto il doppio gioco. Si viene a sapere che la ragazza misteriosa del B&B è un’ex corteggiatrice del Trono over di Uomini e Donne e si tratterebbe di Melissa Riva. Originaria di Seveso, in Lombardia, ha circa 26 anni e una Laurea in Scienze Criminologiche, anche se nel frattempo lavora come modella. Nel programma di Canale 5, Melissa si era presentata per corteggiare Alessandro Vicinanza (ex della Platano che oggi ha lasciato il Trono Over con Roberta Di Padua), ma tra i due le cose erano durate davvero poco. Oggi nelle puntata di Uomini e Donne inizierà la penultima coppia di registrazioni. Vediamo Mario Cusitore confermare in studio di avere effettivamente incontrato Melissa e di averla accompagnata fino al B&B, ma tra i due non ci sarebbe stato nulla di più. Il corteggiatore napoletano di Ida Platano ammette l’incontro ma smentisce categoricamente di aver passato la notte assieme alla criminologa ex Trono Over. Quale sia la verità è al momento difficile capirlo, ma per Ida Platano tutta questa vicenda è la dimostrazione che non è più possibile fidarsi dell’uomo, visto che aveva negato quello che poi emergerà nel corso delle prossime puntate confermato dalla stessa Melissa.

Inoltre si vedrà a partire da oggi a Uomini e Donne l’astuta analisi di Gianni Sperti sul telefono di Mario. La foto di lui che si misura un completo sarebbe stata modificata tramite app per cambiare orario e data, dunque sarebbe un fake per giustificare quello che invece è accaduto tra lui e la criminologa che vive a Milano.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi la scelta di Ida Platano

Per questo, nella puntata odierna di martedì 7 maggio di Uomini e Donne, Ida non sarà presente nello studio di Maria De Filippi. Verrà mandato invece in onda un videomessaggio della donna che rivela di non fidarsi di Mario e nemmeno del suo altro corteggiatore, Pierpaolo Siano. Se da quest’ultimo Ida si attende un gesto che le possa dimostrare un reale interesse, con Maria la questione è definitivamente chiusa. Il corteggiatore cercherà di recuperare il rapporto, presentandosi anche sotto casa di lei, ma Ida non accetterà di incontrarlo. Allo stesso tempo, però, anche Pierpaolo farà un passo indietro, lamentandosi di essersi sempre sentito la seconda scelta della donna. A questo punto, nella puntata di venerdì Ida prenderà una decisione del tutto inaspettata: abbandonerà il trono di Uomini e Donne senza aver fatto una scelta.