Chi è Melissa Riva ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne. È lei la ragazza della segnalazione della notte al B&B con Mario Cusitore

Melissa cognome Riva che a Uomini e Donne corteggiava Alessandro Vicinanza pare avere proprio gli stessi gusti di Ida Platano in fatto di fidanzati. Sembra una beffa per la tronista di origini siciliane, infatti, che sia la bella bionda la ragazza che ha trascorso una notte in B&B a Roma con il suo corteggiatore Mario Cusitore. Per chi non lo ricordasse il salernitano, oggi legato a Roberta di Padua con cui ha lasciato il programma di Maria De Filippi qualche mese fa, è stato il compagno di Ida per circa un anno, per poi a settembre rimettersi in gioco a centro studio per ritrovare l’amore naufragato con quella che definiva l’amore della sua vita. Una curiosità non da poco il fatto che Melissa ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza sia la stessa donna della segnalazione su Mario Cusitore, una notte in hotel di passione che ha condannato il percorso dello speaker radiofonico a Uomini e Donne condannandolo ad essere bollato come falso, se passate l’espressione un “morto di fama”. A rivelare l’identità della misteriosa ragazza del B&B è stato l’influencer Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram e non sono arrivate al momento smentite al riguardo. Per chi volesse fare un bel salto magico mondo del dating show, deve fare rewind a maggio 2022. Bionda e formosa, Melissa è l’ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza che fece infuriare Ida Platano, che all’epoca desiderava l’esclusiva dal cavaliere salernitano. Non è spagnola come ipotizzato dal segnalatore ma è originaria della Brianza, Seveso. Oggi la ragazza della segnalazione di Mario vivrebbe a Milano dove si divide tra il suo lavoro di criminologa e quello di modella a soli 28 anni. Ha, infatti, un curriculum notevole: la Riva è laureata in Scienze Criminologiche e in seguito ha anche conseguito un master in Pedagogia Penitenziaria. In rete, tra le sue esperienze professionali, si legge Operatrice d’accoglienza Telefono Donna, quindi è anche molto impegnata nel sociale. Colpisce che Melissa ex corteggiatrice di Alessandro non abbia profilo Facebook e Instagram di facile reperibilità, probabilmente per il suo lavoro. Tra le curiosità su di lei c’è quella di aver partecipato ai provini di Temptation Island 2021 come tentatrice, e di aver poi rinunciato lei al ruolo. Non solo alla donna beccata con Mario Cusitore farebbe piacere un domani partecipare come opinionista di cronaca a programmi come Quarto Guardo, sulla scia di Roberta Bruzzone.

Uomini e Donne il percorso di Melissa Riva

Melissa è stata poco nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne lasciando, però, il segno, complice non solo la sua bellezza. Fu lei a chiamare il programma per conoscere Alessandro Vicinanza che subito sembrò entusiasta della sua nuova corteggiatrice. Dopo un solo appuntamento a cena, la criminologa con grande sincerità disse che da parte sua non era scattata nessuna attrazione, nessun trasporto e decise di chiudere la conoscenza con il benestare del salernitano, che avrebbe voluto continuare. Manco a dirlo, con Melissa Riva ci provò Armando Incarnato, uno dei cavalieri che ha scritto la storia del Trono Over. Dopo un ballo tra la corteggiatrice e il napoletano scoppiò una lite furiosa. Armando accusava Vicinanza di cercare solo visibilità e nel frattempo di volersi divertire in discoteca. Un po’ come sembrerebbe per il bello e corteggiatissimo Mario Cusitore a cui non ha creduto Ida Platano dando peso alle segnalazioni.