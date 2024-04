Anticipazioni Ida e Mario Uomini e Donne finisce peggio di come credi

A Uomini e Donne fa scalpore la segnalazione su Mario Cusitore. Le anticipazioni su cosa succederà con Ida che lascia il Trono

Ida Platano lascia il Trono di Uomini e Donne dopo aver fatto delle scoperte, ancora più toste, di quelle viste in onda su Mario Cusitore. Le anticipazioni arrivano dall’influencer Lorenzo Pugnaloni e la conferma arriva in maniera criptica dalla stessa tronista di origini siciliane. A questo punto non è tanto questa la notizia che spiazza, era già nell’aria l’abbandono della Platano senza una scelta, quanto cosa è accaduto nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne fino al brutto epilogo senza petali rossi in studio (e c’entra anche Pierpaolo). Le anticipazioni su Ida e Mario vedono lo speaker di Radio Kiss Kiss messo sotto torchio da Tina Cipollari, in particolare, e da Gianni Sperti che giurano ai telespettatori di smascherare il corteggiatore per loro falso e bugiardo. Non credono al barbiere mentre ritengono sincera la segnalazione della ragazza che ha scoperchiato il vaso di Pandora sul b&b gate. Inizialmente l’ex di Riccardo Guarnieri sembrava credere ciecamente alle parole di Cusitore che aveva portato anche una prova per lui inoppugnabile, una fotografia in cui si vede lui provare un vestito in atelier. Lo scatto portava nella galleria del cellulare un orario incompatibile con il presunto avvistamento a colazione di lui con Melissa l’ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza (ne abbiamo parlato qui). Gianni Sperti però non si lascia ingannare da esperto di segnalazioni e rivela che esiste un’applicazione che cambia gli orari delle fotografie. Questo dettaglio inizia a far traballare le certezze della Platano che vorrebbe più sicurezze. A questo punto Tina sclera contro lo speaker radiofonico spostando l’attenzione dal succo principale: la segnalazione è vera o no? Le anticipazioni su Ida e Mario a Uomini e Donne continuano con un risvolto clamoroso, Gianni trova sul cellulare di Mario che si rende disponibile alla perquisizione una lunga chat con una ragazza di nome Melissa in cui ci sono solo tantissime chiamate. Non c’è bisogno di dettagli, è davvero molto sospetto. Inoltre Ida si infuria lasciando lo studio perché Cusitore non vuole rivelare il cognome della bionda criminologa facendo finta di non conoscerla. Dalla registrazione successiva di Uomini e Donne arrivano spoiler ancora più consistenti. Si vedono ancora Ida e Mario litigare sulla segnalazione con il corteggiatore che mette alle strette la tronista dicendo che se non gli crede lui andrà via per sempre. Questo però viene mostrato in una clip perché a seguire la Platana appare solo in un videomessaggio in cui spiega di aver scoperto che la segnalazione era vera al 100% e che non si fida più anche di Pierpaolo (di cui spiegheremo dopo la giusta reazione). Bisogna aspettare un nuovo appuntamento in studio per fare il punto sulla nuova puntata per vedere nel dettaglio cosa è successo tra la dama di origini siciliane e il napoletano tanto apprezzato dalle donne. Ida dice di aver parlato in privato con la ragazza della segnalazione del B&B e di non avere più dubbi a riguardo, tra l’altro ha contattato proprio Melissa che le ha confermato di essere stata a colazione con Mario. A quel punto il corteggiatore è obbligato ad ammettere la verità e di essere stato al bed and breakfast insieme all’ex corteggiatrice di Alessandro Vicinanza ma non di esserci andato a letto. Ovviamente nessuno gli crede e viene eliminato da Ida. Il putiferio succede con Pierpaolo.

Ida e Mario e Pierpaolo al palo: la reazione furiosa

Per quanto siano succulente le anticipazioni su Ida e Mario, la ciliegina sulla torta arriva da Pierpaolo che finora era stato ad osservare tutto in un angolo. Eravamo rimasti con il corteggiatore che minacciava di lasciare il programma perché non si sentiva la scelta. Prima della segnalazione Ida si era recata ad Avellino per convincerlo a non mollare ma lui si è presentato in esterna dopo tre ore di attesa per fare un po’ il prezioso, però poi si è presentato alla registrazione. È bastata però questa “piccola lezione” per farle dire nel famoso videomessaggio di non fidarsi anche di Pierpaolo. A quel punto l’avellinese non ci ha visto più, ha dato della parrucchiera siciliana della falsa, di volere solo le telecamere e di pensare solo ad apparire. Non ha mai voluto cercare l’amore vero e che si finge sensibile ma in realtà è solo un personaggio costruito. Infine prima di andar via Pierpaolo ha ammesso che dopo aver visto la patetica, per lui, vicenda tra Ida e Mario anche se fosse stato la scelta avrebbe deciso di dire di no perché non vuole essere la ruota di scorta.