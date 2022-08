Quando esce Skam Italia 5: data e orario

Skam Italia 5, stagione dedicata ad Elia, sbarca in streaming su Netflix in un orario inedito rispetto ad Elite e The Sandman

Skam Italia 5 è pronto con la sua data d’uscita subito dopo le vacanze estive e si mette alle spalle una storia controversa. È possibile vedere la quinta stagione tricolore della serie svedese solo in streaming su Netflix. Il protagonista della stagione che uscirà a breve è Elia Santini interpretato dall’attore Francesco Centorame 26 anni. Inizialmente si era ipotizzato che l’ultimo capitolo, dopo la storia di Sana, fosse visibile in concomitanza delle vacanze di Natale. Inoltre, da anni i fan aspettavano che ci potesse essere un proseguo delle vicende dei loro liceali preferiti. In molti speravano che tornassero Eleonora ed Edoardo per vedere come stava procedendo la loro storia d’amore che ha fatto sognare tutti rendendo iconica Skam Italia 3.

Purtroppo è arrivata la doccia gelata: Eleonora Sava nella quinta stagione non ci sarà, a confermarlo la stessa attrice che interpreta il personaggio, Benedetta Gargari. Giancarlo Comare con il suo Edoardo invece fa parte del cast del capitolo dedicato ad Elia, ma non sarà presenza fissa con poche apparizioni rispetto alle aspettative. La data d’uscita di Skam Italia 5 è il primo settembre l’orario è le 9.00 di mattina.

Skam Italia 5 Elia chi è

Presente nel cast fin dalla prima puntata della serie, in realtà è sempre stato un personaggio secondario. Elia è un membro della Boy Squad ed è uno studente vive a Roma. Il protagonista della 5 stagione di Skam Italia è ispirato a due ruoli della versione originale sia su Elias che su Mahdi Disi.

Bocciato alla maturità lo ritroviamo nella sua tarda adolescenza con la pelle abbronzata e gli occhi marroni. I suoi capelli sono corti, lisci e castano scuro. È di statura media e in forma. Di solito indossa magliette, felpe con cappuccio e jeans larghi e porta con disinvoltura un orecchino al lobo sinistro. Il carattere di Elia esce tutto in Skam Italia 5: introverso, irascibile e con difficoltà a relazionarsi con le donne.



La sua prima cotta è stata Sofia la pallavolista argentina, fidanzata per poco tempo di Giovanni. Poi nel suo cuore c’è stata Sana, senza mai rivelarveglielo. Tra i flirt, invece, Emma Covitti legata all’amico Martino prima di palesare la sua omosessualità e Filippo Sava. Proprio gli atteggiamenti che Elia aveva con il fisicato schiacciatore hanno fatto credere ai fan della serie che fosse gay.

Scopriamo nel trailer ufficiale di Netflix che il suo segreto è un altro, su sui ruota l’intera quinta stagione di Skam Italia 5. Tra i migliori amici del protagonista del quinto capitolo figurano Luca Colosio, membro de I Contrabbandieri e manager della band indie, e Giovanni Garau chitarrista e volto noto della serie cult avendo inaugurato la prima puntata insieme ad Eva, raccontando la loro tormentata storia d’amore.