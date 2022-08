Enzo Garinei la profezia prima di morire “Vi raggiungerò così” VIDEO

A TV2000 Enzo Garinei, morto oggi a 96 anni, aveva già annunciato con una macabra profezia chi avrebbe raggiunto in Paradiso

Enzo Garinei è morto oggi 25 agosto all’età di 96 anni. Il grande attore ha avuto una lunga carriera tra tv, teatro e cinema e fin dagli esordi ha lavorato con mostri sacri della recitazione come Totò interpretando spesso il ruolo della spalla sia sul palco che davanti alle telecamere. Il suo debutto è avvenuto al cinema con Totò Le Mokò ed è proseguita nel segno della grande tradizione familiare. Sono infatti tantissimi i successi che hanno dato ulteriore lustro alla famiglia Garinei già entrata nella storia del teatro per il sodalizio Garinei e Giovannini fondatori del genere commedia musicale e ideatori di spettacoli cult come Alleluia brava gente, Rugantino e Aggiungi un posto a tavola. Enzo Garinei era il fratello di Pietro Garinei, commediografo e regista teatrale, e sia durante gli studi che nel corso della sua lunga carriera ha lavorato con grandi artisti della recitazione.

A maggio 2022 quando ha festeggiato i 96 anni, Enzo Garinei è stato ospite d’onore di L’ora Solare trasmissione in onda su TV2000. Proprio mentre parlava di una delle sue collaborazioni più apprezzate con Gino Bramieri, l’attore e regista ha sorpreso tutti annunciando una profezia che ha commosso i presenti in studio e la stessa conduttrice. Il fratello di Pietro Garinei stava raccontando dell’ultimo spettacolo di Gino Bramieri “Riuscire a farvi ridere” che era la storia dell’avanspettacolo “Si rideva tantissimo, uno spettacolo bello. Poi è partito per Milano (ndr Gino Bramieri) abbiamo fatto le prime repliche e poi si è sentito male” e qui inizia la profezia di Enzo Garinei “è andato ad ingrossare quella meravigliosa compagnia teatrale che sta lassù, vicino a Lui che fa la voce di lassù. Per cui non vi preoccupate, un giorno arriverò anche io con voi. Finché posso ci rimango qui e poi so che farò bene lassù con tutti voi, vi farò da spalla anche lassù. Vi voglio bene”. Un momento di grande emozione dove l’attore con la voce rotta dal pianto aveva in maniera struggente previsto il suo addio alla vita terrena e il suo futuro da spalla accanto ai tanti artisti che ha avuto il piacere di conoscere nella sua straordinaria carriera.