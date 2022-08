Federica Pellegrini abito da sposa marca prezzo e voto Enzo Miccio FOTO

Federica Pellegrini a 34 anni si è sposata con un abito prezioso scelto con Enzo Miccio. A sorpresa la marca non è Giorgio Armani

Il matrimoni di Federica Pellegrini e Matteo Giunta celebrato a Venezia doveva essere top secret ma non è andata così. La sposa appena scesa dalla macchina prima di entrare nella Chiesa di San Zaccaria, con 45 minuti di ritardo, è stata immortala in foto dei fan subito diffuse in rete. Lo sposo indossava un elegante smoking blu, classico ma non pensante, l’attenzione però non poteva che essere sulla Divina che non ha indossato un vestito di Giorgio Armani. L’abito da sposa di Federica Pellegrini è della marca Nicole Spose davvero molto semplice ma estremamente chic.



Lo scollo è a barca omerale con la manica appena accennata a coprire l’inizio dell’avambraccio con le spalle appena scoperte. Nessuno scollo sulla schiena per il vestito nuziale della Divina, il corpetto segna il punto vita con una silhouette a sirena e gonnellone applicato che si allarga a redingote aprendosi in un elegante coda di pochi metri. Il velo scelto dalla nuotatrice per il suo matrimonio con Matteo Giunta è il tocco sofisticato dell’outfit: lungo, ricamato a fiorellini, con sul frontino che lo regge una rosa in tulle.

Il prezzo del vestito da sposa di Federica Pellegrini dello stilista Nicole può variare dai 4 ai 12 mila euro e più, il suo nello specifico potrebbe costare intorno ai 7mila euro dato che il tessuto è principesco, mikado in seta. Il wedding planner della star del documentario biografico Underwather è il fuori classe Enzo Miccio. A Repubblica prima del sì a Venezia della nuotatrice con il suo allenatore, aveva detto che il vestito da sposa della Divina era proprio come lei senza sovrastrutture. Il voto dell’organizzatore di matrimoni tra i più famosi al mondo, nonché volto di Real Time, non può a parer nostro che essere 10 per un vestito così!

Federica Pellegrini abito da sposa in location sulla laguna

Federica Pellegrini in abito da sposa con il marito Matteo Giunta ha accolto i circa 160 patenti e amici in una location esclusiva. Il party di matrimonio della coppia è il JW Marriott Venice Resort dell’Isola delle Rose, praticamente sulla laguna. Il Marriot è un hotel a 5 stelle su un’isola praticamente privata, scelta per essere lontana da occhi indiscreti nella Venezia cara alla nuotatrice 34enne.



La location scelta per le nozze ha un uliveto da sogno zona piscina per il wedding aperitivo e il Ristorante Sagra Rooftop con una magnifica terrazza sulla laguna per la cena nuziale. A persona la location del matrimonio di Federica Pellegrini costa dai 150 euro a salire se si contano menù più particolari, allestimenti, fiori, insomma i soliti extra delle nozze. Tra gli invitati Vip Giovanni Malagó, Lodovica Comello, Fabio Fognini e Flavia Pennetta. Tra le curiosità delle nozze della Divina con Matteo Giunta l’ingresso della sposa con 5 damigelle e i suoi inseparabili cani. La prima notte di nozze sará all’Hotel Danieli dove il marito le ha chiesto di sposarla.