Federica Pellegrini marito: chi è Matteo Giunta cugino di Filippo Magnini

Federica Pellegrini 34 anni si è sposata: suo marito Matteo Giunta 40 anni è allenatore e cugini di Filippo Magnini, storico ex

Il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato celebrato nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Se la sposa, oltre ad essere una grande nuotatrice, è nota anche al mondo del gossip per i suoi ex vip e le sue esperienze in tv come ad esempio giudice di Italia’s Got Talent, non si può dire lo stesso dello sposa. Con chi si sposa Federica Pellegrini è la domanda che si stanno ponendo un po’ tutti quelli che non seguono il nuoto.

Matteo Giunta è infatti un importante e titolato allenatore ma lontano da sempre dal mondo dello spettacolo, se non per un’intervista a Verissimo o un posato per Vanity Fair. Oggi per le sue nozze organizzate dal wedding planner Enzo Miccio non poteva non essere la centro dell’attenzione. In smoking blu, è arrivato in Chiesa prima della moglie, come da prassi, salutando i fan che lo attendevano per fargli gli auguri di matrimonio.

Matteo Giunta è cugino di Filippo Magnini

Grande assente l’ex storico della nuotatrice, anche se è parente di suo marito, sì Matteo Giunta è cugino di Filippo Magnini 40 anni da parte di madre. Le ovvie incomprensioni tra i due non si sono risolte ma entriamo nel dettaglio della biografia dello sposo. Matteo Giunta 40 anni è nato a Pesaro il 7 maggio del 1982 sotto il segno del Toro. Non sappiamo se ha origini siciliane come il cugino nuotatore e ha un fratello di nome Tommaso, 34 anni giocatore di beach volley e appassionato di sci, che secondo quanto riporta il Resto del Carlino, ha un avuto un infarto nel 2020 mentre pratica ciclismo a bordo della sua bici.

Patrizia e Daniele sono i genitori del marito di Federica Pellegrini che ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata. Sin dalla sua infanzia lo sport era la sua più grande passione, iniziando ad avvicinarsi al nuoto grazie ad una compagnia di grandi campioni, capendo subito, già a 20 anni, che la sua strada era quella dell’istruttore piuttosto che diventare nuotatore agonista. Di studi ha preso il diploma al liceo scientifico per poi laurearsi in Scienze Motorie e diventa a 26 anni vice allenatore di Andrea di Nino. Nel 2009 e per tre anni è tecnico della nazionale della Germania e del Kenya. Matteo Giunta nel 2012 raggiunge il successo professionale diventando preparatore atletico della nazionale italiana di nuoto e allenatore dell’anno nel 2019. Oggi l’uomo che ha sposato Federica Pellegrini è responsabile del centro federale di Verona.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini: la storia d’amore

Matteo Giunta e Federica Pellegrini si sono conosciuti nel 2013 quando l’allenatore della Divina, all’epoca fidanzata con il cugino del marito Filippo Magnini, era Philippe Lucas e lo sposo il suo vice. Dopo due stagioni di successi i due nuotatori, ancora in coppia, decidono farsi allenare in esclusiva da Giunta. La Pellegrini e Magnini si sono lasciati definitivamente dopo 6 anni e diversi tira e molla nel 2017 e l’attuale marito della campionessa è rimasto ad allenare solo la sua futura moglie. La Divina, seguita dall’istruttore pesarese ha vinto, gli Europei di Londra e i Mondiali di Budapest nei 200 metri stile libero.



Oltre a riempire il Palmares è nata anche una magica storia d’amore: Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono fidanzati nel 2018, tenuta per 3 anni in segreto e lontano dal gossip. A fare la prima mossa è stata la nuotatrice e il loro matrimonio è stato celebrato il 27 agosto 2022. Si vocifera che Filippo Magnini non abbia mai creduto che la relazione tra la sua ex fidanzata e suo cugino sia nata solo dopo che lui e la Divina si erano lasciati . Oggi il nuotatore siciliano è felicemente sposato con Giorgia Palmas e hanno una figlia di nome Mia.