Monica Bertini mostra su Instagram cosa la rilassa

Monica Bertini prima della puntata di Pressing sulla terza giornata di campionato non ha nascosto su Instagram le foto del relax in Puglia

Monica Bertini 39 anni su Instagram sembra essere single. Secondo rumors di gossip mai confermati è fidanzata con Piero Ausilio ds dell’Inter, ma dando uno sguardo alle foto delle sue vacanze non appare mai in compagnia. Ogni domenica al timone di Pressing con Max Callegari la mora giornalista dai capelli lunghi ha sempre tenuto massimo riserbo sulla sua vita privata.



Prima della terza giornata di campionato si è però concessa un po’ di relax volendo mostrare su Instagram gli scatti della sua vacanza in Puglia alla Masseria Corsano, suggestivo resort a Lecce dove Cecilia Rodriguez ha festeggiato il suo compleanno. In fondo cosa non rilassa più del mare? La conduttrice di Sport Mediaset, che si alterna con Benedetta Radaelli, appare nel primo scatto social in un romantico abito bianco white gipsy, ricamato, con i capelli raccolti in una treccina modaiola. Monica Bertini mostra il fisico in costume in una foto postata su Instagram sempre in Puglia, prima in piscina in un bikini stampato a fantasia, poi in barca, non sappiamo dove, in un elegante pezzo intero verde militare scollato a V.

Infine la giornalista ha pubblicato dalla spiaggia un tenero post con il suo cane Emma, un dobermann a cui “manca solo la parola”. Un’estate vissuta a metà per la 40enne che prima delle vacanze in Masseria a Luglio si è divertita a Ibiza, l’isola delle Baleari amata dai Vip dove hanno trascorso le ferie agostane anche Chiara Ferragni e Fedez. D’altronde con Pressing la mora conduttrice è particolarmente impegnata è riuscita a stento a festeggiare il suo onomastico, celebrato ieri, mentre i giorni di vacanza al mare in costume sono ridotti al lumicino.

Mercoledì c’è già la prima infrasettimanale di campionato e poi torna la Coppa Italia su Mediaset. Non sembra però stanca né fisicamente né mentalmente la bella Monica che da anni è volto di punta dello sport in tv di Berlusconi. Seppur poche foto no sono mancati i commenti di apprezzamento dei follower: divina sembra una dea, bella bellissima, ha charme da vendere, complimenti, al naturale uno schianto.