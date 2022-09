Quando torna Verissimo dopo la pausa estiva 2022

L’appuntamento con Verissimo torna su Canale 5: padrona di casa Silvia Toffanin, vediamo la data di partenza del programma di casa Mediaset

È il salotto più famoso di Mediaset, la casa di Silvia Toffanin. Ci riferiamo, naturalmente, a Verissimo, il programma diventato ormai un cult di Canale 5. Il programma, infatti, è giunto alla 27ma edizione, la numero 16 da padrona di casa per l’ex letterina di Passaparola che nel corso degli anni ha conquistato tutti con i suoi toni garbati e mai eccessivi e la gentilezza nel mettere a proprio agio i suoi ospiti.

E non è un caso come nel suo studio siano passati davvero in tantissimi, stelle della tv italiana e non solo. Nella scorsa stagione l’esperimento voluto dalla rete ha riscontrato un grande successo ed un notevole riscontro di audience; un doppio appuntamento, al sabato ed alla domenica, che si è rivelato quasi un colpo d’autore per la trasmissione. Ma la nuova collocazione sarà confermata anche per la prossima stagione? La risposta è affermativa, con Mediaset che punterà ancora sulla Toffanin nei due giorni del week end.

Verissimo, quando va in onda: data e ora

Come sappiamo, le puntate di Verissimo sono registrate con grande anticipo rispetto alla messa in onda, con l’inizio delle trasmissioni previsto nel week end del 17 e 18 settembre, con il doppio appuntamento come da copione. Confermato anche l’orario della messa in onda; si partirà alle 16.30, con la trasmissione che prenderà il via al sabato dopo le soap opera classiche di Canale 5 mentre a tirare il traino alla Toffanin, di domenica, sarà Maria De Filippi con il su “Amici”.

E già un primo promo circola su Canale 5; protagonista, naturalmente, la Toffanin con il logo del programma ma anche con alcuni ospiti che nella scorsa stagione sono stati intervistati dalla conduttrice. Da Ilary Blasi – in molti già attendono una nuova intervista sulla separazione da Totti – a Gerry Scotti, fino a Luisa Ranieri, Pierfrancesco Favino, Michelle Hunziker oltre a due stelle della musica italiana come Patty Pravo ed Ornella Vanoni.