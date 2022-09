É morto il papà di Emma Marrone: il messaggio della cantante

È tragicamente morto il papà di Emma Marrone. Un fulmine a ciel sereno che squarcia la mattina del 5 settembre. La notizia drammatica è stata data dalla stessa cantante sui suoi social.

Un breve messaggio colmo d’amore, quello di Emma Marrone per i suoi follower. Ha così annunciato la scomparsa di suo padre Rosario, che l’ha lasciata a soli 66 anni. Il loro era un rapporto felice, rafforzato dalla comune passione per la musica, trasmessa alla cantautrice proprio da lui.

Addio al papà di Emma Marrone

Se oggi il panorama musicale può vantare un’artista come Emma Marrone lo deve principalmente a Rosario Marrone. Suo padre l’ha sempre sostenuta, trasmettendole l’amore per la musica e spingendola a esibirsi a soli 9 anni nei Karadreon e, a volte, negli H2O, ovvero i gruppi di cui era chitarrista.

Le ha fatta assaporare il palco e di quelle emozioni la sua Emma si è perdutamente innamorata. A unirsi nell’abbraccio rivolto all’intera famiglia è stato il comune di Aradeo, località in provincia di Lecce dove i Marrone vivevano da anni: “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Papà di Emma Marrone: causa morte

“Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Sono queste le parole usate da Emma Marrone per annunciare la drammatica morte di suo padre Rosario. Scomparso a soli 66 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nell’artista, legatissima al genitore.

I fan l’hanno avvolta nel proprio amore, inondando il post pubblicato nella mattina del 5 settembre di commenti emozionati. Non sono mancate le reazioni di svariati personaggi noti come Andrea Delogu, Stefano De Martino, Chiara Ferragni, Elodie, Laura Chiatti, Marco Bocci e molti altri. Ora è il momento della riservatezza, del dolore e degli affetti. Dopo aver dato la triste notizia, Emma si è chiusa nel proprio dolore e la famiglia ha preferito non divulgare i motivi della morte di Rosario Marrone.