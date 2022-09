Bruce Willis oggi, la malattia dell’attore: lo sfogo di sua moglie

Bruce Willis, come sta oggi: la malattia dell’attore che l’ha costretto a lasciare il cinema e lo sfogo della moglie Emma sui social

Bruce Willis è un amatissimo attore, oltre che produttore cinematografico e musicista statunitense. Nei film “Die Hard” ha raggiunto la notorietà interpretando l’agente di polizia John McClain ma numerose le produzioni a cui ha partecipato. Interprete classico dei film sui “duri”, nel corso degli anni è diventato una vera leggenda.

A 67 anni, però, si è dovuto ritirare dalle scene. Ha abbandonato Hollywood ed ogni tipo di lavoro a causa della malattia che l’ha colpito. Uno degli ultimi film a cui ha preso parte è Vendetta, film che vede anche la presenza di Mike Tyson e Thomas Jane, tra gli altri, nel cast.

A Willis gli è stata diagnosticata l’afasia; questa comporta la capacità di comprendere e comporre il linguaggio, di fatto devastante soprattutto per chi è attore. Il disturbo in genere è causato da lesioni che possono toccare il cervello, nella sua parte sinistra. Diverse le cause che possono portare a queste conseguenze, dalle malattie degenerative ad ictus, ma anche tumori cerebrali oppure trauma cranici.

Bruce Willis, come sta oggi e lo sfogo della moglie

Bruce Willis sta lottando contro la sua malattia ma, al contempo, cerca di condurre quanto più è possibile uno stile di vita normale. Come rivelano i media statunitensi, ieri è stato visto a Los Angeles gustarsi per strada un gelato, giusto per rinfrescarsi dal grande caldo californiano. Pantaloni lunghi e camicia a maniche corte, indossava un berretto a coprire il capo e sembrava in buone condizioni.

Di certo c’è che la famiglia si è stretta attorno a lui ed insieme stanno combattendo la malattia dell’attore. La moglie, Emma Heming, recentemente ha parlato prorpio della situazione che sta vivendo. “Il mio dolore può essere paralizzante” ha scritto, “sto imparando a conviverci” ha aggiunto la donna. “E’ stata l’estate della scoperta di me stessa, restare attiva uscendo dalla mia comfort zone e cercare nuovi hobby“.

“Il dolore è la forma di amore più profonda e pura mi ha detto Scout Willis, ma mia figliastra. Spero che un po’ di conforto in questo lo troviate anche voi” ha detto; post pubblicato in occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul dolore.

Emma Heming è la seconda moglie di Bruce Willis, sposata nel 2009. I due hanno due figlie, Mabel Ray ed Evelyn Penn, rispettivamente di 10 ed otto anni. In precedenza, da Demi Moore – il cui matrimonio è durato dal 1987 al 2000 – ha avuto tre figli; Rumer di 34 anni, Scout di 31 e Tallulah di 28 anni.