Kill Bill 3 uscita, da Zendaya a Maya Hawke: il sogno di Tarantino

Kill Bill 3 è da tempo nei sogni di Quentin Tarantino e dei suoi fan: come sta il progetto? C’è la data d’uscita? Ci saranno Zendaya e la figlia di Uma Thurman? Proviamo a rispondere a queste domande.

Sono passati quasi vent’anni da quando Quentin Tarantino fece furore al cinema con i due capitoli (ops: volumi) di Kill Bill, usciti rispettivamente nel 2003 e nel 2004 con Uma Thurman protagonista. Una piccola saga di arti marziali, sangue e amore famigliare densa del citazionismo pop che ha reso celebre il regista di Knoxville, e che da tempo attende un seguito.

Già, Kill Bill 3 è un caro vecchio sogno di Tarantino, con cui da tempo culla i suoi fan ma che finora non si è ancora concretizzato, e in questi il regista statunitense è andato avanti realizzando ben altri cinque film, vincendo anche un Oscar e tre Golden Globe. Ma come sta l’idea del film che andrebbe a chiudere l’ipotetica trilogia della Sposa? Vediamo cosa si sa in proposito.

Kill Bill 3: uscita

La storia del progetto di Kill Bill 3 è lunga e complicata. Tarantino annunciò per la prima volta di voler fare il film nell’aprile 2004, subito dopo l’uscita del Volume 2, dicendo che voleva farne la sua “trilogia del dollaro”, ma disse di aver bisogno di almeno 15 anni prima di lavorare al terzo capitolo. Nel 2012, però, diceva che il progetto probabilmente non si sarebbe mai realizzato, mentre nel dicembre 2019 rivelò che ne stava discutendo con Uma Thurman e che probabilmente si sarebbe iniziato a lavorarci nel giro di tre anni.

Siamo nel 2022, e però ancora nessun progetto produttivo risulta aperto per il sequel di Kill Bill. Tarantino sembra non aver mai abbandonato l’idea di realizzarlo, ma la verità è che il regista americano è famoso anche per i numerosi progetti annunciati e mai nemmeno iniziati, al punto che esiste una (corposa) pagina di Wikipedia in lingua inglese dedicata appunto a tutti i film che non ha fatto.

A indebolire le speranze dei fan ci ha pensato, lo scorso febbraio, addirittura Uma Thurman, che ha dichiarato al The Jess Cagle Show di essere scettica sulla realizzazione del film: “Creadevamo davvero che sarebbe stato fatto, ma è stato tanto tempo fa. Detesto deludere le persone, ma nell’immediato non è all’orizzonte“.

Kill Bill 3: Zendaya

Nonostante, quindi, non ci sia alcun progetto in fase di sviluppo, l’idea di Kill Bill 3 è dura a morire, e negli ultimi tempi si sono rincorse molte voci riguardo la trama e il possibile cast, alimentate anche da persone che hanno lavorato ai due film originali. Per quanto riguarda la trama, è stato lo stesso Tarantino a raccontare più volte che immaginava un film ambientato quindici o venti anni dopo i fatti originali, incentrato sempre sulla vendetta: stavolta non più su quella, ormai conclusa, della Sposa, ma su quella della figlioletta di Vernita Green contro la protagonista dei primi due film. Nell’inizio di Kill Bill Volume 1, infatti, il personaggio di Uma Thurman uccide la rivale davanti alla figlia piccola, e le dice che in futuro, quando sarà cresciuta, se avesse voluto vendicarsi l’avrebbe aspettata.

Nel 2020, proprio Vivica A. Fox, l’interprete di Vernita Green, parlò di questa possibilità, dicendo che avrebbe adorato rivedere Ambrosia Kelley, che interpretava la figlia nel primo film, nello stesso ruolo da adulta. Kelley oggi ha 26 anni, ma non appare su uno schermo dal 2012, per cui sembra difficile che la vedremo in un ipotetico terzo film di Kill Bill. Proprio per questo Fox aveva detto che, in alternativa, secondo lei quel ruolo era fatto apposta per Zendaya.

L’attrice di Spiderm-Man e Dune si disse subito “onorata” che Fox avesse pensato a lei, ma sottolineò che era “solo un’idea”. Nel 2001, Zendaya è tornata a parlare del suo ruolo in Kill Bill 3, ribadendo però che il suo coinvolgimento nel film per adesso è solo un’idea e che non c’è nulla di concreto. Cosa che non impedisce ai fan di sognare di vedere Zendaya in Kill Bill 3, come dimostra il fan-poster diffuso online lo scorso giugno.

Kill Bill 3: figlia Uma Thurman, un ruolo per Maya Hawke

Un altro nome che negli ultimi anni è stato spesso accostato al progetto del terzo volume di Kill Bill è quello di Maya Hawke, l’attrice resa famosa con le ultime due stagioni di Stranger Things, dove interpreta il ruolo di Robin. Si tratta, ovviamente, della figlia di Ethan Hawke e di Uma Thurman, e ciò basta ad alimentare speculazioni sul possibile ruolo di B.B., la figlia della Sposa.

A parlare di questa ipotesi è stato lo stesso Quentin Tarantino nel giugno 2021, in un’intervista al Guardian. D’altronde, il regista ha già lavorato con Maya Hawke in uno dei suoi film: nel 2019, la ragazza è apparsa infatti in un ruolo secondario in C’era una volta a…Hollywood, interpretando Linda Kasabian, una delle componenti della Manson Family.

Qualche mese dopo quell’intervista, la stessa Maya Hawke ha parlato della possibilità di recitare nel futuro terzo episodio della saga di Beatrix Kiddo: “Quentin ha la sua schedule. Farà quello che vuole, quando diavolo vuole. Lo conosco da tutta la mia vita e nel caso in cui volesse lavorare di nuovo con me, ovviamente ne sarei lieta“.