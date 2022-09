Serena Garitta dal GF a oggi: cosa fa e com’è cambiata FOTO

Serena Garitta, dalla vittoria del GF edizione numero 4 ad oggi: come è cambiata la show girl e cosa fa oggi la donna

La stella del Grande Fratello 4 Serena Garitta, ligure doc che peraltro vinse quella edizione. D’altronde la sua esuberanza colpì e conquistò tutto il pubblico, affascinato da una donna che assomigliava sempre più ad un vulcano pieno di energia.

La vittoria del programma, poi, le ha aperto le porte dello spettacolo. Una carriera televisiva in ascesa, dai salotti delle trasmissioni di Barbara D’Urso come opinionista ed inviata poi, fino a comparire anche sugli schermi di Sportitalia e Tv8, facendo parte del cast di “Ogni Mattina“, il programma condotto da Adriana Volpe. Ebbene, era il 2021 e quella è stata l’ultima esperienza in tv della bellissima show girl, oltre ad una piccola parte in una puntata di Blanca, la fiction Rai con protagonisti Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta.

E’ però un anno che non si vede più nel piccolo schermo, ed è lei stessa ad affermare il motivo. “Le trasmissioni ultimamente sono incentrate sulla cronaca più che sull’intrattenimento” spiegò in un’intervista, svelando anche come “in ambito sportivo si sta definendo un progetto che mi riguarda“.

Serena Garitta star dei social: il ritorno di fiamma con l’ex

Per al 44enne si era profilato anche un ritorno al Grande Fratello, nell’edizione vip condotta da Alfonso Signorini e che prenderà il via tra poche settimane su Canale 5. “Mi incuriosirebbe” ha svelato, pur ammettendo come “non so se abbia senso partecipare avendolo già vinto”.

Dal punto di vista sentimentale, invece, sembra andare molto meglio per la Garitta; c’è infatti stato un riavvicinamento con Nicolò Ancona, l’uomo che l’ha resa mamma del piccolo Renzo, oggi sei anni. Una seconda chance dopo una separazione durata otto mesi e la possibilità, presto, di poter anche allargare la famiglia.

Già, ma com’è cambiata nel tempo la Garitta? Sgombriamo subito il campo dagi equivoci; nonostante la sua età, è ancora una bellissima donna in grado di conquistare tutti. Il sorriso non le è mai mancato, ed il fisico continua ad essere super, con un décolleté quasi giunonico che spesso è stato fonte di sfottò proprio da lei stessa.

Attivissima sui social, con oltre 300mila follower solo su Instagram, recentemente ha pubblicato un’immagine di lei in bikini al mare. Ebbene, una marea di like e commenti per un corpo davvero notevole, con il tempo che sembra essersi fermato ad oltre 10 anni fa.