After 4 trailer e data d’uscita in Italia: quando esce

La data d’uscita di After 4 è stata svelata. Sarà un giorno speciale per i fan di Josephine Langford e Hero Fiennez Tiffin.

Cosa ne sarà di Tessa e Hardin? Ancora un bivio per la coppia, la cui storia continua a far sognare e discutere. Amore e odio si confondono in questa saga, e After 4 non farà che acuire tutto questo. Il quarto e attesissimo film uscirà al cinema? Sarà disponibile in streaming? Di seguito trovate tutte le risposte. Diffuso un nuovo trailer e il poster ufficiale, con il filmato che accenna a una Tessa ancora una volta impegnata in un disperato tentativo di salvare la sua complessa storia d’amore. Sarà però giunto il tempo di salvare se stessa dall’amore che prova per Hardin?

After 4 data uscita in Italia

Ancora una volta la relazione tra Tessa e Hardin si ritrova a uno snodo cruciale e rischia di crollare. Lei deve fronteggiare una dolorosa tragedia personale e deve trasferirsi a Seattle. Lui, invece, decide di restare a Londra dopo il matrimonio di sua madre. Non trascorre molto tempo, però, prima di ritrovarsi in una profonda e terribile oscurità. La distanza e le differenti esperienze e complicanze li allontanano ulteriormente, costringendoli a confrontarsi con gli aspetti più intimi di sé. Vi è ancora una chance di salvare il loro amore, a patto però che inizino seriamente a lavorare su loro stessi, come entità singole prima che come coppia. Le loro strade li ricondurranno l’uno tra le braccia dell’altra?

After 4 non sarà l’ultimo capitolo dell’adattamento della saga young-adult di successo scritta da Anna Todd. Sappiamo già che sarà seguito da un sequel dal titolo After Everything. Svelata la data d’uscita ufficiale del film, che non arriverà al cinema. I fan della serie potranno vederlo in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video, a partire dal 28 settembre 2022. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi, da smartphone a tablet, fino a computer, console e Smart TV.

Diretto da Castille Landon, After 4 vede come protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, nei rispettivi ruoli di Tessa e Hardin. A completare il cast vi sono i seguenti attori e attrici: Louise Lombard, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins, Mira Sorvino, Stephen Moyer e Atanas Srebrev.