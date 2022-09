Veronica Ruggeri a Miss Italia: com’era la conduttrice de Le Iene FOTO

Veronica Ruggeri e la sua partecipazione a Miss Italia: ricordi com’era l’attuale “Iena” al concorso per incoronare la più bella d’Italia?

Una vera e propria “Iena“, nel senso che è una delle inviate più apprezzate del noto programma di Italia 1. Ci riferiamo a Veronica Ruggeri, 31enne giornalista che nel programma tv si occupa soprattutto di servizi relativi a temi sempre molto sentiti, dal body shaming alla violenza sulle donne, fino alle malattie del terzo millennio che colpiscono soprattutto gli adolescenti, come anoressia e bulimia. La Ruggeri, peraltro, ha anche affrontato i temi della prostituzione minorile, dello stalking e pedofilia.

Classe 1991, in passato, la Ruggeri ha anche esperienza di conduzione, proprio della trasmissione “Le Iene“; è accaduto nell’ottobre del 2019, e la bellissima giornalista ha condotto in un trio tutto al femminile completato da Roberta Rei e Nina Palmieri.

Veronica Ruggeri, vita privata e com’era a Miss Italia

La vita privata di Veronica Ruggeri è sempre stata nel mirino dei paparazzi e degli esperti di gossip. Un flirt nel 2015 con l’allora attaccante del Vicenza Gianmarco Comi, poi, due anni partner di Stefano Corti. Una breve liason anche con Piero Barone, uno dei cantanti del trio “Il Volo“, fino all’attuale compagno, Nicolò De Devitiis, Iena proprio come la Ruggeri. I due fanno coppia fissa dal 2019 e sembrano ormai stabili.

Una laurea in Economia e Finanza all’Università di Parma prima di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Ed il suo ingresso, come accade spesso, per un vero e proprio trampolino di lancio, è stato il concorso di bellezza di Miss Italia.

A soli 20 anni decise di partecipare al concorso per le bellezze italiane, arrivando fino in finale, senza però vincere. In quella edizione, la Ruggeri non riuscì a centrare il podio, conquistando però la fascia di Miss Parma, mentre reginetta della manifestazione fu incoronata Stefania Bivone.

Bellissima, capelli ricci e rossi ed un sorriso che conquistarono tutti, tant’è che iniziò ben presto a lavorare come modella, anche grazie alle sue gambe perfette ed il fisico longilineo. Rispetto ad alloa, i suoi capelli rossi sono meno vaporosi e, al contempo, anche di un colore meno acceso. Il fisico, invece, è ancora splendido; sembra che il tempo si sia fermato per lei, visto il corpo davvero super.