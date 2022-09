Jonathan Kashanian e Bianca Atzei sono stati insieme? Lui racconta la verità

Jonathan Kashanian racconta la verità sulla sua storia con Bianca Atzei: i due sono stati insieme? Scopriamo cosa c’è stato

Attore e personaggio televisivo israeliano ma naturalizzato italiano, Jonathan Kashanian è certamente uno degli show man più apprzzati e competenti in tema di moda. Nella scorsa stagione televisiva l’abbiamo visto a “Detto Fatto“, nella trasmissione condotta da Bianca Guaccero che non è stata confermata nel nuovo palinsesto televisivo.

Nel programma che andava in onda su Rai 2, Jonathan era un vero e proprio co-conduttore; la sua rubrica di moda era tra le più attese della trasmissione, ma commentava insieme alla bellissima presentatrice anche i temi di gossi del giorno e più attuali in genere. Sempre molto tagliente, non ha mai lesinato critiche a nessuno.

La popolarità, Jonathan, l’ha avuta con la vittoria dell’edizione andata in onda nel 2004 del Grande Fratello; di lì in poi è iniziata la sua carriera televisiva, divisa tra la sua passione per la moda ed i salotti dei programmi televisivi, tra cui Verissimo. Non solo la carriera da opinionista, però, perché ha partecipato anche ad altri reality show, tra cui “Sei un mito – Questa notte è per te” su Canale 5, condotto da Teo Teocoli e Roberta Capua e “L’Isola dei Famosi”.

Jonathan Kashanian e la rivelazione sulla Atzei

Molto riservato circa la sua vita privata, al momento si dichiara single. Nel corso degli anni, però, numerose le testate di cronaca rosa e gossip che si sono occupate di lui. In più di un’occasione gli hanno appioppato relazioni o flirt, senza mai nessuna conferma da parte del diretto interessato.

Tra queste, quella con Bianca Atzei (Veronica Atzei all’anagrafe), la cantante ex di Max Biaggi ed ora in dolce attesa del suo primo figlio dal compagno Stefano Corti. I due, nel 2008, parteciparono a “L’Isola dei Famosi” e subito nacque un’amicizia decisamente particolare.

La cantante, fresca di addio a Biaggi, si rifugiò tra le sue braccia, con una complicità davvero palpabile. Di lì a parlare di love story il passo fu un attimo, situazione mai confermata con i due che poi di fatto tagliarono i ponti, dicendosi addio. E Jonathan, nel salotto di “Detto Fatto” ha proprio affrontato questo argomento, incalzato da Bianca Guaccero.

“Mi è capitato di lavorare – disse Jonathan – di provare qualcosa che non pensavo di poter provare con una persona con cui ho lavorato“. L’episodio è accaduto in un reality, come ha poi ammesso lo stesso Jonathan, con il chiaro riferimento alla Atzei.

“Raramente mi è capitato nello spettacolo di affermare di provare per una persona qualcosa, quindi era vero quella volta che mi è capitato di farlo” ha ammesso. “Finita male – ha poi concluso – posso dire che sparisce una B ed arriva un’altra nella vita“.