Andy Bluvertigo quadri e musica: cosa fa oggi e la reunion con Morgan

Andy Bluvertigo, non solo musica, ma anche quadri ed arte pittorica: cosa fa oggi l’artista e la reunion con Morgan, con cui ha fondato il gruppo musicale

Un’artista a tutto tondo Andy (Andrea Fumagalli il suo vero nome), classe 1971, musicista in primis che fonda i Bluvertigo insieme a Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi. Due talenti ma anche personalità forti che si uniscono ma che danno vita a tre album ed un live, oltre a tantissimi successi che gli regalano una vita fatta di palcoscenici. Andy lavora alle tasiere ed al sax ma prezioso il suo apporto anche con sintetizzatori e voce al successo del gruppo.

Non solo musica, però, nel mondo di Andy, anzi; come detto, si tratta di un’artista a tutto tondo e, formatosi prima nell’Istituto d’Arte di Monza, la sua città natale e poi a Milano all’Accademia delle Arti Applicate, ha nei quadri e la pittura un’altra sua passione molto forte.

I maestri dell’arte italiana e la cultura pop statunitense ed inglese lo influenzano e gli regalano l’input per il suo stile di arte pittorica, basata sull’uso dei colori acrilici fuorescenti con bordature nere quasi a fare da contorno. Ed infatti è anche il fondatore di FluOn, una vera e propria filosofia che rappresenta il suo stile di vita.

Andy Bluvertigo, il ritorno del gruppo musicale

I soggetti rappresentati dai quadri di Andy sono icone appertenenti ai cartoni animati, al cinema, alla musica ma anche all’arte ed alla pubblicità oltre ad oggetti di design e strumenti musicali, dipinti su tela. Tante le mostre a cui ha partecipato, che gli hanno regalato anche grande popolarità non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, esportando ed esaltando il colore fluorescente nella rappresentazione della contemporaneità. E molte anche le collaborazioni in passato con grandi marchi, da Iceberg a Coveri, fino a Carlsberg, Costa Crociere e Fiat.

La musica, però, è ancora ua parte attiva del suo mondo; è conduttore di programmi tv e radio ma compone anche colonne sonore e produce band emergenti. E poi ci sono naturalmente i Bluvertigo, gruppo che, oltre a Morgan ed Andy, sono completati da Sergio Carnevale e Livio Magnini.

Il gruppo, nato nel 1992, ha vissuto diverse momenti di alti e bassi; scioltosi nel 2002, si è ricomposto dal 2014 al 2017 salvo poi rompersi di nuovo. Morgan, però, nel 2021 ha annunciato il ritorno sulle scene dei Bluvertigo che hanno anche partecipato al concerto-tributo in onore del compianto Franco Battiato, dove sono tornati a suonare live.