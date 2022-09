Cinquanta sfumature di grigio scene erotiche: come sono state girate?

Cinquanta sfumature di grigio è un film diretto da Sam Taylor-Johnson nel 2015 e tratto dal celebre romanzo erotico di E. L. James: scopriamo come sono state girate le scene erotiche.

Sia il libro che il film hanno rappresentato un grande successo all’epoca della loro uscita: Cinquanta sfumature di grigio, capostipite di una saga prima letteraria e poi cinematografica, ha rilanciato il genere erotico in entrambi gli ambiti. Sul grande schermo, il merito va anche alla regista Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy) e ai due interpreti principali, Jamie Dornan e Dakota Johnson.

Una delle cose che i fan si chiedono più spesso, però, è come siano state effettivamente girate le numerose scene erotiche che compongono il film: continuate a leggere e avrete la risposta a questa domanda!

Cinquanta sfumature di grigio: come sono state girate le scene erotiche

Tutta la storia gira attorno al difficile rapporto, inizialmente molto fisico e poi sempre più sentimentale, tra la giovane e timida protagonista Anastasia Steele e il ricco e potente Christian Gray, che si rivelerà essere appassionato di pratiche sessuali sadomaso. Dakota Johnson ha rivelato in un’intervista che girare queste scene sarebbe stato molto più difficile senza il rapporto d’amicizia creatosi sul set tra lei e Jamie Dornan, ma esattamente come hanno realizzato queste riprese i due attori?

Il fatto che i due interpreti fossero a loro agio l’una con l’altro ha sicuramente creato un clima più sereno e disteso, facilitato ulteriormente dal fatto che, durante le scene erotiche, la troupe veniva ridotta al numero minimo di persone indispensabili, per rendere il set più intimo e quindi far sentire gli attori meno “osservati”.

Inoltre, contrariamente a quanto si poterebbe pensare, nessuno dei due è mai stato completamente nudo sul set di Cinquanta sfumature di grigio: entrambi indossavano delle “protesi” sulle parti intime, quasi invisibile e rimosse poi digitalmente in fase di post-produzione. Jamie Dornan aveva una sorta di “marsupio” o “borsetta” a coprire le sue parti intime, mentre Dakota Johnson indossava un perizoma adesivo.

In aggiunta – incredibile ma vero! – sono state anche impiegate delle controfigure. Alcune scene dei due attori anche solo parzialmente nudi, infatti, hanno coinvolto altre persone, come ad esempio quelle in cui si nota il “lato B” di Dakota Johnson: l’attrice americana ha infatti un tatuaggio in quella zona del corpo, che poteva distrarre gli spettatori e che stonava un po’ con il personaggio di Anastasia.

Durante le riprese, sul set erano anche presenti consulenti ed esperti, per aiutare i due attori a utilizzare correttamente i vari giocattoli sessuali e realizzare un film che rispecchi fedelmente le pratiche della comunità BDSM. Nonostante ciò, Dakota Johnson ha spiegato che girare le scene di sesso di Cinquanta sfumature di grigio è stato tutt’altro che semplice e di sicuro non naturale: “Non è mai facile. Non è spontaneo, non è divertente.” ha rivelato l’attrice in un’intervista.