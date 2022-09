Diletta Leotta e Daniele Battaglia fidanzati e vita privata FOTO

Diletta Leotta e Daniele Battaglia fidanzati: la vita privata dei conduttori di “Take Away”, in onda su Radio 105

Sono il volto – ma anche e soprattutto le voci – di Radio 105; dal lunedì al venerdì appuntamento fisso con Take Away, programma che “accompagna” gli italiani all’ora di pranzo, dalle 12 alle 13. Stiamo parlando naturalmente di Diletta Leotta e Daniele Battaglia. I due sono molto popolari, soprattutto la conduttrice, essendo volto femminile e principale di Dazn, l’emittente streaming che trasmette in esclusiva la Serie A di calcio italiana.

Insomma, per gli italiani è soprattutto la “donna che racconta il calcio” oltre che tenere compagnia ogni giorno gli appassionati dei programmi via etere. Diletta e Daniele Battaglia sono molto amici, hanno un grande affiatamento anche e soprattutto dal punto di vista lavorativo, collaborando fianco a fianco ogni giorno.

E naturalmente, la grande intesa ha dato adito ad ogni tipo di commenti, soprattutto sul fatto che i due possano avere una relazione intima, ben oltre quindi il mero aspetto lavorativo. Un gossip, però, decisamente infondato, considerato come i due, in più di un’occasione, abbiano ribadito come siano solo grandi amici e nulla più.

Diletta Leotta e Daniele Battaglia fidanzati

Diletta Leotta e Daniele Battaglia, peraltro, sono felicemente fidanzati. La conduttrice di Dazn sarebbe impegnata con il giovane modello Giacomo Cavalli, modello ed imprenditore classe 1994 nonché figlio del velista Beppe. Ha sfilato, nella sua carriera, con i marchi più prestigiosi dell’alta moda.

L’amore tra i due pare sia scoppiato lo scorso inverno, e solo durante l’estate sono state pubblicate alcune immagini dei due sui profili social della bionda conduttrice. La Leotta, peraltro, avrebbe conosciuto Cavalli qualche mese dopo l’addio a Can Yaman, l’attore turco di cui si era perdutamente innamorata. I due avevano infiammato le copertine delle riviste specializzate nell’estate 2021, tanto da arrivare al pensare perfino al matrimonio.

In passato, invece, indimenticabile anche il fidanzamento con Daniele Scardina, il pugile conosciuto anche con lo pseudonimo di King Toretto. Diletta che, peraltro, è spesso finita anche nel mirino della critica per il suo ricorso alla chirurgia estetica.

Decisamente più stabile e definita la vita privata di Daniele Battaglia; il conduttore radiofonico e televisivo, infatti, è legato sentimentalmente a Nadia Venturini dal 2012, una collega essendo anche lei conduttrice radiofonica a Radio 105. Battaglia, peraltro, è un figlio d’arte, di Dodi, chitarrista del celebre gruppo musicale Pooh, che di fatto ha scritto pagine di storia della musica italiana.

Diletta Leotta prima

Diletta Leotta, come dicevamo, non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica, in primis alla mastoplastica additiva; di fatto, si è gonfiata il décolleté. Ma in molti giurano che la Leotta abbia sfruttato la chirurgia in altre zone del suo corpo.

Ed a vedere le immagini che circolano in rete, è davvero differente il prima dal dopo. Nelle immagini in cui è poco più che adolescente, si vede una Leotta con un décolleté sicuramente meno generoso, ma anche un fisico longilineo, con meno curve. I capelli, invece, lunghi e ricci, ma sempre biondissimi.

Oggi, come la vediamo in tv, è decisamente cambiata; il viso sembra non essere stato toccato, i capelli però sono diventati lisci o, comunque, leggermente mossi. Probabile che se li stiri per far scomparire i suoi ricci che aveva da giovanissima. E, ovviamente, curve notevoli sono apparse all’altezza del décolleté e del fondoschiena.