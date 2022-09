Cinquanta sfumature di nero come finisce il film con Jamie Dornan e Dakota Johnson

Cinquanta sfumature di nero è un film del 2017 con Jamie Dornan e Dakota Johnson: come finisce il terzo e ultimo capitolo di Cinquanta sfumature di grigio?

Nel 2017 è uscito il seguito dellattesa versione cinematografica di Cinquanta sfumature di grigio, nata dal successo letterario dell’omonimo romanzo erotico di E. L. James. La regia del secondo capitolo della saga, intitolato Cinquanta sfumature di nero, è stato affidato alla regia di James Foley (House of Cards: Gli intrighi del potere), riconfermando nel cast i protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson, con l’aggiunta di alcune new entry tra cui spiccano Bella Heatcote, Rita Ora e Kim Basinger.

Nel primo capitolo, avevamo assistito alla nascita della difficile relazione tra il ricco e misterioso Christian Gray e la giovane e timida Anastasia Steele, ma nel finale la ragazza aveva deciso di interrompere il loro rapporto, dopo aver scoperto le perversioni sessuali dell’uomo. Le cose, ovviamente, sono destinate a cambiare in Cinquanta sfumature di nero.

Cinquanta sfumature di nero: il finale del film

Anastasia e Christian si riavvicinano, ma le cose continuano a essere tutt’altro che facili: la ragazza scopre alcuni aspetti più privati e shockanti della vita dell’uomo, dal rapporto stretto che ancora intercorre tra lui e la dominatrice Elena Lincoln, fino alla strana storia di Leila Williams, una ex-sottomessa di Christian che ha avuto un esaurimento nervono e prova una viscerale gelosia nei confronti di Anastasia. Inoltre, la ragazza deve vederela con le fastidiose avances di Jack Hyde, il suo nuovo capo: quanto l’azienda di quest’ultimo viene acquistata da Christian, egli interviene per aiutare Anastasia e licenzia Jack.

La situazione raggiungerà un nuovo punto di rottura, convincendo Christian a confessare i suoi segreti e traumi ad Anastasia e a prometterle seriamente di cambiare. Per questo motivo, l’uomo le chiede di sposarlo, ma la ragazza non è sicura di voler fare questo passo. Cambia però idea poco dopo, quando un incidente occorso durante un viaggio di lavoro in elicottero le fa temere per un istante che Christian sia morto.

Nel finale di Cinquanta sfumature di nero, ci ritroviamo alla festa di compleanno di Christian, con Anastasia che affronta Elena e la allontana dal suo uomo: Christian riconosce che la donna gli ha insegnato “a scopare”, ma è Anastasia ad avergli insegnato “ad amare”, così le chiede nuovamente di sposarlo e stavolta lei accetta.

Ma le cose per la coppia, nel terzo e conclusivo capitolo della saga, non si metteranno affatto su un percorso semplice: mentre i fuochi d’artificio scoppiano in cielo, Jack osserva i festeggiamenti da lontano e giura vendetta contro Anastasia e Christian.