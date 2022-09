Il Paradiso delle Signore trama puntata 13 settembre: l’addio di Agnese

L’agitazione regna sovrana nel Paradiso delle Signore, dal momento che Agnese ha preso la propria decisione: vuole licenziarsi.

Cosa c’è da aspettarsi dalla puntata del 13 settembre de Il Paradiso delle Signore? Vedremo di sicuro la Contessa fare danni, mentre Irene se la prende con Clara. La nobildonna ha reso questo luogo insopportabile ed ecco il motivo per il quale Agnese ha deciso di andare via. L’ultimo scontro avuto ha reso chiaro come l’addio sia l’unica strada.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13 settembre

La Contessa Adelaide ha reso la vita all’interno de Il Paradiso delle Signore un inferno. Sta causando numerosi problemi e dopo l’ultimo scontro avuto con Agnese, quest’ultima ha deciso di licenziarsi. Marco e Umberto sono sconvolti dalla situazione e vorrebbero tentare di arginare la nobildonna, ma non ci riescono. Gli equilibri sono molto fragili al momento, come dimostra il fatto che la nuova capocommessa Irene non va affatto d’accordo con Clara, la nuova Venere. Il tutto mentre Stefana e Marco preparano la festa del loro fidanzamento.

È guerra aperta, con Adelaide che non intende accettare che nessuna delle dipendenti osi più fronteggiarla. Dovranno pagare caro per essersi messe contro di lei. La prima della sua lista è Flora. Triste fine anche per Agnese. La sarta ha infatti deciso di lasciarsi questo posto alle spalle, che ormai non riconosce più. Non si è trattato però di una decisione facile. È infatti molto preoccupata per il proprio futuro e cerca consolazione in Armando. Riusciranno Anna e Roberto, più che mai preoccupati, a riportare la serenità? Marco e Stefania, intanto, proveranno a ignorare per un po’ tutti questi problemi. Devono dedicarsi ai preparativi per il loro matrimonio. È tutto ciò che conta al momento per loro due. Ormai il problema Gemma è stato definitivamente archiviato, il che li lascia davvero liberi di coronare il loro sogno d’amore. Potranno davvero essere sereni o nuove sfide li attendono all’orizzonte?