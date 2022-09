Anticipazioni Amici 22 prima puntata: Mattia Zenzola è dentro?

Registrata la prima puntata del Daytime di Amici 22, ecco le anticipazioni della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

C’è tanto da dire sulla prima puntata di Amici 22, che andrà in onda con il Daytime il 18 settembre. Ritorna l’amatissima scuola di Maria De Filippi, che fin da subito propone dei grandi ospiti, legati al mondo dello spettacolo in genere. Continuate a leggere per sapere in anteprima un po’ di quello che accadrà a partire dalle ore 14.00 di domenica su Canale 5.

Anticipazioni Amici 22 prima puntata

Gli insegnanti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi 2022 sono Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Arisa ed Emanuel Lo. Stando alle notizie fornite dall’account Twitter Amici News, sappiamo inoltre i nomi dei due ospiti principali in studio. Spazio alla conduttrice Alessia Marcuzzi, così come all’attore turco Can Yaman. Quest’ultimo lancia la sua nuova fiction, Viola come il mare, che lo vedrà affiancare Francesca Chillemi. Dagli ospiti sono inoltre giunte delle maglie. Yaman ne ha assegnate ben quattro mentre la Marcuzzi tre. Una anche da parte di una giornalista.

Sappiamo che sono entrati in totale 19 studenti. Di questi 13 sono maschi e 6 femmine. Le ospitate sono state ben più di due. Grande divertimento con il duo comico Pio e Amedeo. Qualche lacrimuccia commossa per l’apparizione di Beppe Vessicchio, con lo studio che ha poi accolto due volti del cinema come Leonardo Pieraccioni e Salvatore Esposito.

Tornato in studio anche Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione. Ha fatto il suo ingresso stringendo la Coppa, come da tradizione, che sarà destinata al suo successore. Ovviamente si è anche esibito, anche se tutta l’attenzione era rivolta alle prove dei nuovi ragazzi. Si sono tutti esibiti dinanzi ai professori, che avevano la chance di abbassare la leva e fermarli in ogni momento.

Amici 22: concorrenti

La classe si è formata in questa prima puntata di Amici 22, che vedeva i fan in grandissima apprensione per il destino di Mattia Zenzola. Il ballerino era stato costretto ad abbandonare la scuola nella scorsa edizione a causa di un infortunio. Una triste storia che ha però un lieto fine. È ufficialmente un allievo, ovviamente con Raimondo Todaro, che ha mantenuto la promessa fatta.

Ecco la lista completa dei 19 concorrenti che proveranno ad arrivare fino in fondo nel celebre talent di Maria De Filippi:

Niveo (cantante)

Andre (cantante)

Piccolo G (cantante)

Maddalena (ballerina)

Megan Ria (ballerina)

Rita (ballerina)

Gianmarco (ballerino)

Ramon Agnelli (ballerino)

Asia (ballerina)

Aaron (cantante)

NDG (cantante)

Samuel (ballerino)

Wax (cantante)

Cricca (cantante)

Tommy (cantane)

Mattia (ballerino)

Federica (cantante)

Ludovica (ballerina)

Samuel (ballerino)

Ecco la composizione delle squadre. Rudy Zerbi ha preso nella sua squadra Tommy, mentre Raimondo Todaro ha accolto Mattia Zenzola e Asia. Cricca raggiunge Lorella Cuccarini, mentre Alessandra Celentano sceglie Ramon, Rita e Gianmarco. Megan sarà in prova per un mese con Todaro, con Samu che arriva nel gruppo di Emanuel Lo. Quest’ultimo contende a Todaro Maddy, mentre Aaron finisce da Zerbi. Vediamo infine André con Arisa, così come Wax, mentre Federica è contesa tra lei e la Cuccarini. Piccolo G con Zerbi e Ludovica con Emanuel Lo.