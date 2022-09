Heartbreak High trama e cast della serie Netflix

Una nuova serie TV sul mondo dell’adolescenza sbarca su Netflix. Si tratta di Heartbreak High, show made in Australia.

Dalle ore 9.00 di mercoledì 14 settembre è disponibile in streaming su Netflix la prima stagione di Heartbreak High. Lo stile dello show è provocatorio e mira a raccontare il mondo degli adolescenti in Australia senza troppi filtri. Un drama che ruota intorno agli eventi della Hartley High, dove esiste una misteriosa mappa del sesso. Questa svela gli intimi segreti di tutti.

Heartbreak High trama e cast

L’idea di fondo è molto nota in Australia, dal moment oche questa versione degli anni Duemila non è altro che un remake di una serie degli anni ’90, a sua volta ispirata a un film, che adattò al tempo uno spettacolo teatrale. Detto questo, gettiamoci a capofitto nella trama. Gli eventi principali avvengono all’interno di un liceo pubblico, Hartley High, dove la giovane Amerie decide di realizzare un progetto decisamente assurdo.

Si mette in testa di creare una mappa del sesso, ovvero uno schema ben preciso di quelle che sono le complesse relazioni sessuali in corso o precedenti dei suoi compagni di scuola. Disegna tutto sul muro, così che chiunque possa vedere. Un’idea decisamente sbagliata, dal momento che la cosa viene presa malissimo da molti, che di fatto la emarginano. Ferisce anche la sua migliore amica, che si allontana da lei. Non le restano altro che due persone. Nel frattempo chi è comparso sul muro viene costretto a prendere parte a lezioni di alfabetizzazione sessuale.

Distaccandosi in maniera evidente, sotto molti aspetti, dalle passate fonti d’ispirazione australiane, Heartbreak High tenta invece una sorta di sunto tra Euphoria e Sex Education. Vi sono elementi in comune che lo spettatore non potrà ignorare. Nel complesso la formula pare funzionare ma nella seconda stagione servirà seguire una strada autonoma, individuando una precisa identità.

Nel cast spiccano I seguenti nomi: Ayesha Madon, Asher Yasbincek, Chloe Hayden e l’esordiente James Majoos. Gli otto episodi sono stati creati da Hannah Carroll Chapman. Ecco i titoli:

Map B**tch

Renaissance Titties

Eetsway

Rack Off

Bin Chicken

Angeline

The Sheriff

Three of Swords